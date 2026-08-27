Graz (ots) -Die aktuelle Commerzbank-Anlagestudie zeigt: Die Gen Z kümmert sich früher um Geld als viele Generationen vor ihr. Aktien, ETFs, Krypto und digitale Depots gehören für junge Menschen viel selbstverständlicher dazu. Doch der einfache Zugang kann trügerisch sein. Ein Depot ist schnell eröffnet, ein Tipp auf TikTok oder YouTube schnell gefunden, ein Kauf in der App schnell erledigt. Was dabei oft fehlt, ist ein Gefühl dafür, wie Märkte wirklich funktionieren.Junge Anleger sind oft mutiger und offener als ältere Generationen. Gleichzeitig unterschätzen sie, wie teuer ein fehlender Plan werden kann. Warum die Gen Z beim Geldanlegen anders tickt, weshalb der schnelle Zugang über Apps und Social Media riskant werden kann und welche Fehler junge Anleger teuer bezahlen, erfahren Sie in diesem Beitrag.Warum die Gen Z früher an die Börse gehtFür viele junge Menschen sind Börse, Trading und digitale Geldanlage keine fremden Themen mehr. Sie informieren sich früh, nutzen leicht zugängliche Plattformen und beschäftigen sich mit verschiedenen Anlageformen. Diese Offenheit bietet grundsätzlich die Möglichkeit, bereits in jungen Jahren Erfahrungen mit dem Investieren zu sammeln.Allerdings trifft das wachsende Interesse nicht immer auf ausreichendes Wissen. Wer gerade erst erwachsen geworden ist, überschätzt mitunter die eigene Fähigkeit, Chancen und Risiken richtig einzuordnen. Kommen erste Ersparnisse hinzu, liegt der Schritt zum eigenen Depot nahe. Häufig beginnen junge Anleger dann, ohne die Funktionsweise der Märkte umfassend verstanden oder eine klare Strategie entwickelt zu haben.Gerade diese Kombination aus Selbstvertrauen, verfügbarem Kapital und unkompliziertem Zugang kann problematisch werden. Denn eine Trading-App erleichtert zwar den Kauf und Verkauf von Wertpapieren, ersetzt aber weder Erfahrung noch eine realistische Einschätzung möglicher Verluste.Frühe Verluste sind nicht das einzige RisikoEin offensichtliches Risiko besteht darin, dass unerfahrene Anleger einen erheblichen Teil ihrer Ersparnisse verlieren. Fehlendes Wissen, spontane Entscheidungen oder ein blinder Einstieg können dazu führen, dass schon die ersten Geschäfte teuer werden.Doch auch anfängliche Gewinne bergen Gefahren. Steigen die Kurse kurz nach dem Einstieg, schreiben junge Anleger ihren Erfolg möglicherweise den eigenen Fähigkeiten zu. Wer sein eingesetztes Kapital verdoppelt oder verdreifacht und innerhalb kurzer Zeit mehrere tausend Euro gewinnt, kann schnell zu dem Schluss kommen, den Markt verstanden zu haben.Dabei kann ein solcher Gewinn ebenso gut auf eine günstige Marktphase oder schlicht auf Glück zurückzuführen sein. Diese Unterscheidung ist entscheidend, weil kurzfristiger Erfolg noch nichts darüber aussagt, ob eine Strategie mit größeren Beträgen und über einen längeren Zeitraum funktioniert.Das daraus entstehende Selbstvertrauen kann die Risikobereitschaft zusätzlich erhöhen. Nach erfolgreichen ersten Geschäften investieren manche Anleger höhere Summen oder gehen größere Risiken ein. Dreht sich anschließend der Markt, fallen die Verluste entsprechend schwerer aus. Ein früher Gewinn kann deshalb langfristig sogar folgenreicher sein als ein kleiner Verlust zu Beginn.Social Media vermittelt ein verzerrtes BildVerstärkt wird diese Entwicklung durch Inhalte auf Social Media. Auf TikTok, YouTube und anderen Plattformen wirkt der Handel mit Aktien oder Kryptowährungen häufig unkompliziert. Erfolgreiche Geschäfte lassen sich schnell zeigen, während Verluste, Unsicherheit und langwierige Lernprozesse deutlich weniger sichtbar sind.So entsteht leicht der Eindruck, hohe Renditen ließen sich ohne großen Aufwand nebenbei erzielen. Kurze Videos und vereinfachte Erfolgsgeschichten bilden jedoch weder die Komplexität der Märkte noch das tatsächliche Risiko einzelner Entscheidungen vollständig ab. Wer sich vor allem an solchen Inhalten orientiert, kann deshalb unrealistische Erwartungen entwickeln.Problematisch ist zudem die Geschwindigkeit, mit der Informationen und Handelsmöglichkeiten zusammenkommen. Ein vermeintlicher Tipp erscheint im Feed, das Depot ist bereits auf dem Smartphone geöffnet und der Kauf innerhalb weniger Augenblicke abgeschlossen. Dadurch bleibt wenig Zeit, um eine Aussage zu prüfen oder die möglichen Folgen der Entscheidung abzuwägen.Offenheit allein schützt nicht vor FehlernDas frühe Interesse der Gen Z an Geldanlage und Börse ist eine wichtige Voraussetzung, um sich langfristig mit den eigenen Finanzen auseinanderzusetzen. Es schützt jedoch nicht automatisch vor Fehlentscheidungen. Vielmehr kommt es darauf an, Offenheit mit Wissen, Geduld und einer realistischen Einschätzung der eigenen Fähigkeiten zu verbinden.Besonders gefährlich sind dabei zwei Fehlschlüsse: Einerseits kann mangelnde Erfahrung unmittelbar zu Verlusten führen. Andererseits verleiten zufällige Anfangserfolge dazu, das eigene Können zu überschätzen und später mit höheren Beträgen größere Risiken einzugehen.Der leichte Zugang zum Kapitalmarkt macht den Einstieg einfacher, nicht aber die Geldanlage selbst. Junge Anleger sollten deshalb weder einzelne Gewinne als Beweis für eine verlässliche Strategie betrachten noch den Erfolgsgeschichten auf Social Media unkritisch folgen. Denn ob eine Anlageentscheidung tragfähig ist, zeigt sich nicht nach wenigen erfolgreichen Geschäften, sondern erst über einen längeren Zeitraum.Über Thomas Wabnig:Thomas Wabnig ist der Gründer von Smart Trading Gains und erfahrener Trading-Experte. Er unterstützt andere Menschen dabei, in kurzer Zeit zu erfolgreichen Tradern zu werden. Dabei kennt er die Tücken sowie Erfolgsstrategien des Marktes und lehrt seinen Teilnehmern mithilfe einer Kombination aus Theorie und Praxis das Trading-Handwerk aufgrund des blanken Kerzenchartes. 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