Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Nahost-Konflikt ist zwar weiterhin ungelöst, zuletzt kamen aber Meldungen auf, wonach es vorerst keine militärischen Auseinandersetzungen mehr geben soll und die Straße von Hormus demnächst passierbar sein könnte, so die Analysten der Helaba.Die Energiepreise und insbesondere die Ölnotierungen seien zeitweise kräftig gesunken, die Lage bleibe aber unübersichtlich. Das datenseitige Interesse gelte heute zunächst der EWU-Geldmenge. Die M3-Wachstumsrate habe zuletzt ein moderates Niveau aufgewiesen und auch die Kreditvergabedynamik sei überschaubar gewesen. Nennenswerte Veränderungen würden sich im Berichtsmonat Juli nicht abzeichnen. Insofern lasse sich von der Entwicklung weder ein monetärer Preisdruck ableiten noch ein investitionsgetriebener Konjunkturaufschwung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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