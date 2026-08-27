Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Schon am frühen gestrigen Morgen sorgte EZB-Direktorin Schnabel für einen Dämpfer an den Rentenmärkten, so die Analysten der Helaba.Die Inflationsrisiken seien hoch und insbesondere die Erdgaspreise würden für Verunsicherung sorgen, sodass die EZB gefordert sei, Zweitrundeneffekte zu verhindern. Dies könne eine Zinserhöhung erfordern und so habe die eingepreiste Wahrscheinlichkeit für September wieder etwas zugenommen, was den Rentenkursen geschadet habe. Auch die Aktiennotierungen seien davon anfänglich etwas belastet worden, während sich der Euro weitgehend unbeeindruckt gezeigt habe. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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