DAX Prognose für Donnerstag, 27.08.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Der DAX ist gestern Morgen bei 26.272 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra Handels formatierte der Index zunächst das Tagestief. Die Bullen konnten den DAX rasch drehen und ihn bis zum Nachmittag aufwärtsschieben. Es ging im Zuge dieser Bewegung bis an die 26.476 Punkte. Dies Aufwärtsbewegung wurde direkt nachfolgend fast vollständig abverkauft. Den Bullen gelang es dennoch einen kleinen Xetra Tagesgewinn auszuweisen. Nachbörslich konnte sich der Index wieder erholen und zurück über an die 26.300 Punkte laufen. Der DAX ging bei 25.296 Punkten aus dem Tageshandel.

- DAX (Kassa) WKN: 846900 - ISIN: DE0008469XXX - Ticker: DAX - CFD: DE40.cash

?? 3 Key Takeaways

Vorbörse - Tendenz: Der DAX aktuell startet bei 26.378 Punkten spürbar stärker in den Handelstag. Auf Basis dieser Vorbörse wird für heute ein leicht aufwärts gerichteter Markt mit einer 55 - Wahrscheinlichkeit für das Bull-Szenario erwartet.

Der startet bei 26.378 Punkten spürbar stärker in den Handelstag. Auf Basis dieser Vorbörse wird für heute ein leicht aufwärts gerichteter Markt mit einer erwartet. Wichtige Schlüsselmarken: Auf der Oberseite liegen die zentralen DAX Widerstände bei 26.395 sowie im Bereich 26.455-26.476 Punkten . Nach unten sichern wichtige Unterstützungen bei 26.342 und 26.289-26.211 Punkten ab.

Auf der Oberseite liegen die zentralen bei sowie im Bereich . Nach unten sichern wichtige bei und ab. Chartbild - Prognose: Sowohl der 1h- als auch der 4h-Chart zeigen ein bullisches Signal, da sich der Index erfolgreich über den gleitenden Durchschnitten (SMA20 und SMA50) etablieren konnte. Solange diese Linien als Support halten, bleibt die kurzfristige DAX Prognose positiv.

Der DAX aktuell ist am Mittwochmorgen bei 26.272 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Mit Aufnahme des Xetra-Handels formatierte der Index zunächst das Tagestief, woraufhin die Bullen den Markt rasch drehen und bis zum Nachmittag auf 26.476 Punkte anschieben konnten.

Diese Aufwärtsbewegung wurde direkt im Anschluss fast vollständig abverkauft. Dennoch sicherten sich die Bullen einen kleinen Xetra-Tagesgewinn. Nachbörslich erholte sich der Index zurück über die Marke von 26.300 Punkten und ging bei 25.296 Punkten aus dem Tageshandel.

Zum Xetra-Schluss am 26.08.2026 notierten 21 Aktien im Plus und 19 mit Abschlägen:

Gewinner: Heidelberg Materials (+5,30 - Deutsche Bank (+3,64 - MTU (+2,87 %)

Verlierer: SAP (-2,05 - Siemens Energy (-1,38 - Volkswagen VZ (-0,94 %)

DAX Kennzahlen der letzten Handelstage

Kennzahl 26.08. (Ist) 26.08. (Erwartet) 25.08. Tageshoch (TH) 26.472 26.452 26.356 Tagestief (TT) 26.206 26.217 26.174 Xetra-Schluss 26.286 - 26.266 Tagesschluss 26.296 - 26.287 Range (Punkte) 266 - 182

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