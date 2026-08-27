Original-Research: PSI SE - from First Berlin Equity Research GmbH



27.08.2026 / 10:03 CET/CEST

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to PSI SE Company Name: PSI SE ISIN: DE000A0Z1JH9 Reason for the research: Update Recommendation: Accept the Offer from: 27.08.2026 Target price: €45 Target price on sight of: 12 months Last rating change: - Analyst: Simon Scholes

First Berlin Equity Research has published a research update on PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9). Analyst Simon Scholes reiterated his ACCEPT THE OFFER rating and maintained his EUR 45.00 price target.



Abstract:

H1/26 results published on 31 July were promising, with the key Grid & Energy Management business unit (ca. 50% of H1/26 sales) reaching the long-targeted double digit adjusted EBIT margin. The profit warning issued on 21 August stemmed mainly from the impact of the current weakness of the European steel market on PSI's Process Industries & Metals (PIM) business unit. PIM houses the world's leading software for metals processing business. Our view of the long-term value of this operation is little changed by what is presumably a temporary downturn in European ordering. The German authorities gave regulatory approval for the Warburg Pincus takeover in early July. Shareholders who tendered their shares have received the offer price of €45 per share. Warburg Pincus and persons acting jointly with the bidder now hold over 80% of all outstanding PSI shares. An offer will be made to remaining shareholders in connection with the delisting of the shares from the Frankfurt stock exchange. We expect this to happen before year-end. For a delisting offer, the minimum consideration must be at least the higher of two prices: the six-month volume-weighted average price (VWAP) prior to the offer's announcement, or the highest price paid by the bidder in the six months prior to the offer document's publication. This indicates the delisting offer will be very close to the original offer price. The shares are likely to remain listed in Hamburg, but the quantity of information on the development of the business will fall markedly as the listing will no longer be Prime Standard. For this reason we recommend shareholders to accept the delisting offer.



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PSI SE (ISIN: DE000A0Z1JH9) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ACCEPT THE OFFER-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 45,00.



Zusammenfassung:

Die am 31. Juli veröffentlichten Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 waren vielversprechend: Der wichtige Geschäftsbereich Grid & Energy Management (ca. 50% des Umsatzes im ersten Halbjahr 2026) erreichte die seit langem angestrebte zweistellige bereinigte EBIT-Marge. Die am 21. August veröffentlichte Gewinnwarnung war hauptsächlich auf die Auswirkungen der aktuellen Schwäche des europäischen Stahlmarktes auf den Geschäftsbereich 'Process Industries & Metals' (PIM) von PSI zurückzuführen. PIM umfasst die weltweit führende Software für die metallverarbeitende Industrie. Unsere Einschätzung des langfristigen Werts dieses Geschäftsbereichs hat sich durch den vermutlich nur vorübergehenden Rückgang der Aufträge in Europa kaum verändert. Die deutschen Behörden erteilten Anfang Juli die behördliche Genehmigung für die Übernahme durch Warburg Pincus. Aktionäre, die ihre Aktien angedient haben, haben den Angebotspreis von €45 pro Aktie erhalten. Warburg Pincus und mit dem Bieter gemeinsam handelnde Personen halten nun über 80% aller ausstehenden PSI-Aktien. Im Zusammenhang mit der Dekotierung der Aktien von der Frankfurter Wertpapierbörse wird den verbleibenden Aktionären ein Angebot unterbreitet. Wir gehen davon aus, dass dies noch vor Jahresende geschehen wird. Bei einem Delisting-Angebot muss die Mindestgegenleistung mindestens dem höheren der beiden folgenden Preise entsprechen: dem volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der letzten sechs Monate vor Bekanntgabe des Angebots oder dem höchsten Preis, den der Bieter in den sechs Monaten vor Veröffentlichung der Angebotsunterlage gezahlt hat. Dies deutet darauf hin, dass das Delisting-Angebot sehr nahe am ursprünglichen Angebotspreis liegen wird. Die Aktien werden voraussichtlich weiterhin in Hamburg notiert bleiben, doch wird der Informationsumfang über die Geschäftsentwicklung deutlich zurückgehen, da die Notierung nicht mehr im Prime Standard erfolgt. Aus diesem Grund empfehlen wir den Aktionären, das Delisting-Angebot anzunehmen.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.









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First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

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E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



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