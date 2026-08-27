Fielmanns endgültiger Bericht für das erste Halbjahr 2026 bestätigt weitgehend die im Juli veröffentlichten vorläufigen Zahlen und enthält daher nur wenige Überraschungen in den Schlagzeilen. Die Umsätze im ersten Halbjahr erreichten 1,25 Mrd. EUR, was einem Anstieg von 1,8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht, während das bereinigte EBITDA bei 296 Mio. EUR lag und eine robuste Marge von 23,7 % aufwies. Wichtiger ist, dass der detaillierte Bericht zusätzliche Einblicke in die regionale Zusammensetzung bietet. Deutschland blieb schwach mit einem Umsatzwachstum von nur 0,8 %, während die internationale Dynamik erheblich an Fahrt gewann. Das Umsatzwachstum in den USA verbesserte sich auf 4,5 % bei konstanten Währungen, obwohl dies auf Kosten der Rentabilität ging, da die bereinigte EBITDA-Marge in den USA von 14,9 % auf 12,5 % fiel. Auch die Cash Conversion war schwach, mit einem Rückgang des freien Cashflows im ersten Halbjahr um 39 %. Nach der Kürzung der Prognose in der letzten Woche ändert sich jedoch nichts Wesentliches an unseren Schätzungen oder der Investmentthese. Wir bestätigen unser BUY-Rating und unser Kursziel von 64,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fielmann-group-ag





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