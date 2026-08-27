



BERLIN, Aug. 27, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die IFA Berlin 2026 bringt globale Technologiemarken, Händler und Branchenexperten zusammen, um die neuesten Innovationen im Bereich der Unterhaltungselektronik zu entdecken, neue Geschäftschancen zu erschließen und sich auf die nächste Wachstumsphase des Marktes vorzubereiten.

Auf der IFA 2026 zeigt TVCMALL, ein führender One-Stop-Anbieter für Mobilfunkzubehör in Europa, wie das Unternehmen in 18 Jahren B2B-Großhandelserfahrung umfassende Kompetenzen in der Beschaffung und Lieferkettenoptimierung aufgebaut hat. Damit unterstützt TVCMALL Händler weltweit dabei, ihre Beschaffungsprozesse effizienter, flexibler und zuverlässiger zu gestalten und gleichzeitig ihre gesamten Betriebskosten zu senken.

Ein besonderes Highlight der Präsentation ist die One-Stop-Großhandelslösung von TVCMALL, die weltweit unabhängige Online-Händler, Marketplace-Verkäufer, Einzelhandelsketten und professionelle Einkäufer unterstützt. Durch die Zentralisierung verschiedener Beschaffungsfunktionen auf einer einzigen Plattform hilft die Lösung Kunden dabei, ihren Beschaffungsprozess zu vereinfachen und die Effizienz ihrer Einkäufe zu steigern. TVCMALL pflegt langfristige Partnerschaften mit Kunden in Märkten wie der Schweiz, Dänemark, Schweden und den Niederlanden sowie in weiteren aufstrebenden Märkten weltweit.

Mit Zugriff auf mehr als 1,2 Mio. SKUs aus den Bereichen Mobilzubehör, Unterhaltungselektronik und aufstrebende Technologiekategorien ermöglicht TVCMALL Händlern, über eine einzige Plattform neue Produktchancen zu entdecken. Mit mehr als 10.000 neu hinzugefügten Produkten pro Woche und 95 % des Sortiments ohne Mindestbestellmenge (MOQ) können Kunden neue Kategorien testen, schneller auf Marktveränderungen reagieren und ihre Beschaffung durch Individualisierung, Qualitätskontrolle, Auftragskonsolidierung, Logistikunterstützung und dedizierte VIP-Services vereinfachen.

TVCMALL stellt außerdem seine Lösung für den Markenvertrieb vor, die führende Marken für Mobilzubehör wie RHINOSHIELD, TORRAS, JOYROOM, AULUMU, CASEME, CASEKOO und DUX DUCIS unterstützt. Durch die Bündelung vertrauenswürdiger Markenressourcen auf einer Plattform ermöglicht TVCMALL B2B-Einkäufern den Zugang zu stärker differenzierten Produkten, die Erweiterung ihres Sortiments und die Erschließung neuer Geschäftsmöglichkeiten - und das mit höherer Effizienz.



Da KI zunehmend Einfluss auf Konsumtechnologien und Kauftrends nimmt, entwickelt TVCMALL derzeit KI-gestützte Produktempfehlungsdienste, die Kunden dabei unterstützen sollen, neue Marktchancen zu erkennen, relevante Produkte zu entdecken und ihre Beschaffungseffizienz zu steigern.

Besucher können außerdem eine kuratierte Auswahl an Mobilzubehör und Unterhaltungselektronik entdecken, darunter Schutzhüllen und andere Produkte zum Schutz von Smartphones, Ladelösungen, Kabel, smarte Accessoires und weitere trendbasierte Produkte für kommende Geräte wie die iPhone-18-Serie.

Besuchen Sie TVCMALL am Stand H3.2-159 auf der IFA 2026.



Unternehmenskontakt: TVCMALL

Ansprechpartner: Kim Shi

E-Mail: sales@tvcmall.com

Adresse: Shenzhen China

Website: www.tvcmall.com

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