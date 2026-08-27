Mit einem Kursplus von +9% springt die CrowdStrike-Aktie am Donnerstagmorgen an die Spitze des Nasdaq 100 und rückt ihrem Allzeithoch wieder nahe. Was steckt hinter der starken Performance und können Anleger bald mit neuen Höchstständen rechnen? Unerwartet starke Quartalszahlen Der kräftige Kursanstieg der CrowdStrike-Aktie ist auf die hervorragenden Quartalsergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2026/27 zurückzuführen, die das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de