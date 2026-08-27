Die Red Cat Holdings-Aktie bewegt sich weiterhin sehr volatil. Seit dem Hoch Ende Januar bei rund 17,50 US$ befindet sich das Papier jedoch in einem übergeordneten Abwärtstrend. Die bisherigen Erholungsversuche waren nur von kurzer Dauer. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei 8,93 US$. Damit stellen sich die Fragen: Besitzt die Aktie Potenzial und ist sie besser als die Aktie von DroneShield? Rüstungswerte stehen momentan nicht im Anlegerfokus ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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