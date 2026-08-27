Western Digital könnte unter den großen Speicheraktien inzwischen die attraktivste Gewinnchance bieten. Während Micron und Sandisk bereits stark vom KI-Boom profitieren, sprechen die Kombination aus steigenden Festplattenpreisen, langfristig gesicherter Nachfrage und der vergleichsweise moderaten Bewertung dafür, dass Western Digital in den kommenden Jahren beim Gewinnwachstum an beiden Konkurrenten vorbeiziehen könnte. Starkes Wachstum trifft auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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