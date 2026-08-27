Bonn/Berlin (ots) -Gemeinsam ermöglichen die Partner integrierte Finanzprozesse - von operativen Daten bis zur strategischen Steuerung - und schaffen so echten Mehrwert für CFOs im Mittelstand.Die Scopevisio AG, führender deutscher Anbieter cloudbasierter ERP-Lösungen für mittelständische Unternehmen und Lucanet, führender Anbieter von Softwarelösungen für das Office of the CFO, bündeln ihre Kompetenzen in einer strategischen Technologie- und Vertriebspartnerschaft. Ziel ist es, mittelständischen Unternehmen eine cloudbasierte Unterstützung entlang des End-to-End-Finanzprozesses zu bieten - von der operativen und strategischen Finanzplanung über das kontinuierliche Controlling bis hin zu Monats-, Jahres- und Konzernabschlüssen inklusive professioneller Konsolidierung für die gesamte Unternehmensgruppe.Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht die nahtlose Integration beider Cloud-Plattformen: Scopevisio als integriertes System und konsistente Datenbasis für operative Geschäftsprozesse, Finanzbuchhaltung und Datenflüsse sowie Lucanet mit strategischen Workflows für Finanzprozesse, Konsolidierung, Konzernabschluss und erweiterte Planung und Analyse.Durch diese technologische Verzahnung erhalten Finanzverantwortliche Echtzeiteinblicke in die Performance ihres Unternehmens und profitieren von einem durchgängigen Ansatz: Operative Finanzdaten aus dem ERP-Systemkönnen effizient weiterverarbeitet, konsolidiert und für Steuerung, Planung, Reporting und Konzernabschlüsse genutzt werden - ohne Medienbrüche oder manuelle Schnittstellenpflege. Damit gewinnen Finanzteams die Grundlage für schnellere und fundiertere Entscheidungen.Durch die Kombination von Scopevisio als zentrale Plattform für operative Geschäftsprozesse und Datenmanagement und die CFO Solution Plattform von Lucanet wird das Lösungsportfolio entlang der gesamten Wertschöpfungskette des CFO abgebildet. Gleichzeitig ermöglicht die Partnerschaft eine strukturierte Begleitung gemeinsamer Kunden über alle Phasen des Entscheidungs- und Implementierungsprozesses hinweg."Partnerschaften entstehen für Lucanet immer dort, wo komplementäre Stärken und Wertversprechen zusammenkommen. Scopevisio bringt tiefe ERP-Kompetenz im Mittelstand mit - wir bieten mit der CFO Solution Plattform die ideale Ergänzung für die strategische Steuerung, die Konzernkonsolidierung und Planung. Was Scopevisio und Lucanet gemeinsam antreibt ist, Finanzentscheidern und ihren Teams die richtige Lösung an die Hand zu geben, um effiziente strategische Führung zu ermöglichen. Diesem Wertversprechen haben wir uns als Partner gemeinsam verpflichtet", sagt Elias Apel, CEO von Lucanet."Mit Lucanet gewinnen wir einen starken Partner, der unsere ganzheitliche Cloud-ERP-Suite für kaufmännische Prozesse inklusive. Finanzbuchhaltungskompetenz in mittelständischen Unternehmen ideal mit seiner Finanzplanung, Konsolidierung und Abschlusserstellung ergänzt. Gemeinsam geben wir der Geschäftsleitung und insbesondere dem CFO unserer Kunden eine integrierte Sicht auf alle Finanzprozesse in Echtzeit - als Grundlage für smarte und schnelle Unternehmensentscheidungen.Ich freue mich besonders auf das, was uns als zwei stark wachsende Softwareunternehmen aus Deutschland auch verbindet: die sichere Integration von KI in unsere Software, um die Finanzprozesse intelligenter, schneller und aussagekräftiger zu machen", sagt Alexander Kintzi, Chief Revenue Officer der Scopevisio AG.Scopevisio stärkt mit dieser Partnerschaft seine Position als führende Business Application Plattform für den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Gemeinsam weiten beide Partner durch die Zusammenarbeit ihr Ökosystem in der DACH-Region nachhaltig aus.Über Scopevisio AGDie Scopevisio AG entwickelt und betreibt eine cloudbasierte Unternehmenssoftware für mittelständische Unternehmen in verschiedenen Branchen zur Vereinfachung und Automatisierung betriebswirtschaftlicher Prozesse sowie orts- und abteilungsübergreifender Zusammenarbeit. Scopevisio ist "Made in Germany", C5-testiert, ISO27001 zertifiziert und mehrfach ausgezeichnet als ERP-System des Jahres.Mit Hauptsitz in Bonn beschäftigt das Unternehmen über 300 Mitarbeitende in Deutschland und Österreich und bedient derzeit mehr als 7.500 Kunden mit ihren Lösungen.Weitere Informationen unter: www.scopevisio.comÜber LucanetLucanet ist die intelligente CFO Solution Platform, die Kernprozesse im Finanzwesen in den Bereichen Planung, Abschluss, Berichterstattung und ESG automatisiert.Mehr als 6.500 Unternehmen weltweit vertrauen auf die benutzerfreundliche Cloud-Plattform. Lucanet unterstützt Führungskräfte dabei, strategische und regulatorische Anforderungen schnell, präzise und Compliance-konform zu steuern.Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin und weitere Niederlassungen in Europa, den USA und im Asien-Pazifik-Raum. Gemeinsam mit einem internationalen Netzwerk renommierter Partner unterstützen die weltweit über 900 Mitarbeitenden von Lucanet das moderne Office of the CFO mit Fachkompetenz und Engagement bei der Steigerung von Effizienz und Performance.Weitere Informationen unter: www.lucanet.comUnternehmens- und Pressekontakt:Scopevisio AGHead of CommunicationÖzlem Doger-HerterRheinwerkallee 353227 BonnE-Mail: oezlem.doger-herter@scopevisio.comOriginal-Content von: Scopevisio AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78812/6340646