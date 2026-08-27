Wechselspiel Zwischen Herausforderungen und neuer Dynamik - der KMU-Anleihemarkt muss in diesem Sommer einige Rückschläge einstecken. Mit der Insolvenz der PANDION AG ist zuletzt ein prominenter Problemfall aus dem Immobiliensektor hinzugekommen, nachdem zuvor bereits das Energieunternehmen SOWITEC und Food-Entwickler Planethic in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Bei Fahrzeugzulieferer BOOSTER Precision soll ein StaRUG-Verfahren den Weg für die Restrukturierung ebnen, während beim Solarproduzenten Photon Energy ebenfalls eine umfassende Restrukturierung der ausstehenden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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