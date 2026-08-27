Zürich (ots) -Während viele Schweizer KMU ihre wirtschaftlichen Perspektiven zurückhaltend beurteilen, blickt das Handwerk deutlich positiver in die Zukunft. 63 Prozent der von renovero befragten Handwerksbetriebe erwarten in den kommenden Monaten eine Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage. Gleichzeitig stellen Auftraggeber ihren Handwerkern ein gutes Zeugnis aus. Dies zeigt das erste renovero Handwerksbarometer 2026, für das rund 1'300 Handwerker und Auftraggeber befragt wurden.Die allgemeine Wirtschaftsstimmung unter Schweizer KMU hat sich zuletzt eingetrübt. Gemäss dem NZZ-KMU-Barometer 2026 bewerten Schweizer KMU im Frühling ihre wirtschaftlichen Perspektiven so pessimistisch wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2021. Im Schweizer Handwerk zeigt sich dagegen ein deutlich anderes Bild: 63 Prozent der befragten Betriebe rechnen mit einer Verbesserung ihrer wirtschaftlichen Lage in den kommenden Monaten. Knapp jeder fünfte Handwerksbetrieb erwartet sogar eine sehr starke Verbesserung. Nur 8 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung, während 29 Prozent von einer stabilen Entwicklung ausgehen. Auch der Rückblick fällt positiv aus: 84 Prozent der Betriebe beurteilen das Geschäftsjahr 2025 als gut oder zumindest zufriedenstellend. Lediglich 15 Prozent bewerten das vergangene Jahr negativ.Konkurrenzdruck beschäftigt die Branche stärker als fehlende AufträgeTrotz der positiven Aussichten bleibt die Branche mit Herausforderungen konfrontiert. Anders als häufig angenommen stehen dabei fehlende Aufträge nicht an erster Stelle. Als grösste Sorge nennen die Betriebe den steigenden Konkurrenzdruck (56 Prozent). Dahinter folgen hohe Kosten für Versicherungen und Sozialabgaben (36 Prozent). Erst an dritter Stelle rangiert ein zu geringes Auftragsvolumen (34 Prozent). Die Struktur der Branche bleibt stark von kleinen Betrieben geprägt: 57 Prozent der befragten Unternehmen beschäftigen lediglich ein bis zwei Mitarbeitende. Gerade diese kleineren Betriebe berichten tendenziell seltener von Problemen bei der Rekrutierung von Fachkräften als grössere Unternehmen.Auftraggeber stellen Handwerkern ein gutes Zeugnis ausAuch auf Kundenseite zeigt das Handwerksbarometer ein positives Bild. Auf einer Skala von 1 bis 5 vergeben Auftraggeber ihren Handwerkern durchschnittlich 4 von 5 Sternen. Besonders positiv bewertet werden die Freundlichkeit (4.3 Sterne), die Kompetenz (4.1 Sterne) sowie die Erreichbarkeit (4.0 Sterne). Die Resultate deuten auf ein hohes Vertrauen zwischen Auftraggebern und Handwerksbetrieben hin.Preis bleibt sensibel, sorgt aber selten für FrustBeim Thema Kosten überwiegt ebenfalls die Zufriedenheit. 30 Prozent der Auftraggeber geben an, dass die ausgeführten Arbeiten teurer waren als erwartet. Umgekehrt bedeutet dies, dass für die Mehrheit der Kundinnen und Kunden die Schlussrechnung den Erwartungen entsprach.Florian Laudahn, Leiter der Handwerkerplattform renovero, sagt:"Das Signal aus der Branche ist erfreulich. Die Nachfrage nach Handwerksleistungen ist da, die Herausforderung liegt im Zugang zu ihr. Das Bedürfnis der Ausschreibenden, den richtigen Handwerksbetrieb zur richtigen Zeit zu finden, ist genau das, was wir mit renovero adressieren."Zur StudieFür das renovero Handwerksbarometer 2026 wurden im 1. Halbjahr 2026 rund 1'000 Privatpersonen sowie knapp 300 Handwerksbetriebe aus der renovero-Community online befragt. Die Privatpersonen schreiben auf der Plattform Handwerksaufträge aus, die Betriebe nutzen renovero zur Auftragsakquise. Die Befragung ist nicht repräsentativ. Die Ergebnisse spiegeln die Einschätzungen der Nutzerinnen und Nutzer von renovero wider und lassen keine Rückschlüsse auf die Gesamtbevölkerung oder sämtliche Schweizer Handwerksbetriebe zu.Über renoverorenovero ist die führende Handwerkerplattform der Schweiz. Seit 2007 bringt die Plattform private und gewerbliche Auftraggeber mit qualifizierten Handwerksbetrieben zusammen. Auftraggeber können Projekte kostenlos und unverbindlich ausschreiben und mehrere Offerten vergleichen, während Handwerksbetriebe neue Aufträge gewinnen. renovero verarbeitet jährlich rund 65'000 Ausschreibungen und arbeitet mit mehreren tausend registrierten Handwerksbetrieben in der ganzen Schweiz zusammen. renovero ist eine Plattform von localsearch (Swisscom Directories AG).Pressekontakt:Kontakt localsearch (Swisscom Directories AG)Stefan Wyss, Head of CommunicationsT +41 58 262 76 82media@localsearch.chOriginal-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100941831