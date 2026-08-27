München (ots) -Camping gewinnt in Deutschland weiter an Bedeutung. Laut einer aktuellen Marktforschungsumfrage des ADAC zählt inzwischen jeder Vierte ab 16 Jahren (25 Prozent) zur Camping-Zielgruppe, was rund 17 Millionen Deutschen entspricht. Im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2023 ist ihr Anteil um vier Prozentpunkte gestiegen.Besonders stark gewachsen ist der Anteil der Camper in der Altersgruppe der 16- bis 39-Jährigen. Er stieg innerhalb drei Jahren von 35 auf 39 Prozent und zeigt damit die zunehmende Attraktivität des Campings bei jüngeren Zielgruppen. In der Altersgruppe der 40- bis 59-Jährigen liegt der Anteil bei 26 Prozent, noch deutlich höher als im Segment über 60 Jahre mit unverändert 11 Prozent.Knapp die Hälfte aller Campingurlaube wird mit dem Wohnmobil, dem Campingbus oder dem Minicamper unternommen. 18 Prozent buchen Mobilheime, 17 Prozent sind mit Zelt oder Dachzelt und 16 Prozent mit dem Wohnwagen unterwegs.Dabei wird der klassische Campingplatz priorisiert: Vier von fünf Campern nutzen ihn während ihres Haupturlaubs.Daneben gewinnen auch alternative Stand- und Stellplatzangebote zunehmend an Bedeutung. Bereits 29 Prozent der Camper haben sogenannte Microcamping-Angebote, etwa auf Bauernhöfen, Weingütern oder privaten Grundstücken, genutzt. Weitere 56 Prozent können sich vorstellen, solche Angebote innerhalb der kommenden zwei Jahre auszuprobieren. Damit zeigt sich ein deutlich wachsendes Interesse an naturnahen und individuellen Übernachtungsformen.Mit rund 54 Prozent bleibt Deutschland das beliebteste Reiseziel der Camper, gefolgt vom europäischen Ausland mit rund 41 Prozent. Innerhalb Deutschlands führen Bayern und Mecklenburg-Vorpommern erneut das Ranking der beliebtesten Campingdestinationen an, dicht gefolgt von Schleswig-Holstein.Im europäischen Ausland bleibt Italien die Nummer eins vor Frankreich und den Niederlanden.Das Campingbudget ist im Vergleich zu 2023 leicht angestiegen. Im Durchschnitt haben die Camper ein Gesamtbudget von 910 Euro pro Erwachsenen bzw. Jugendlichen und 410 Euro pro Kind (unter 14 Jahren) pro Woche zur Verfügung. Das entspricht einem Tagesbudget von 102 Euro pro Erwachsenen (2023: 90 Euro) und 54 Euro pro Kind (2023: 53 Euro).Die ADAC Camper-Studie 2026 wurde von NORDLIGHT research im Auftrag der ADAC Marktforschung durchgeführt. Grundlage der Analyse sind 4.371 Screening-Interviews mit Personen ab 16 Jahren in Deutschland sowie 1.003 vertiefende Interviews mit Personen aus der Camping-Zielgruppe. Die Online-Befragung fand vom 29. Juni bis zum 7. Juli 2026 statt.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6340665