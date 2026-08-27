EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: paragon GmbH & Co. KGaA
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die paragon GmbH & Co. KGaA bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/5000/hauptversammlung.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4110/geschaeftsberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4110/annual-reports.html
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/German/4120/zwischenberichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 07.10.2026
Ort: https://ir.paragon.ag/websites/paragon/English/4120/interim-reports.html
27.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|paragon GmbH & Co. KGaA
|Bösendamm 11
|33129 Delbrück
|Deutschland
|Internet:
|www.paragon.ag
|LEI Code:
|5299003KK8544RT71R38
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2389676 27.08.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group