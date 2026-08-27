Die Präsentation von Siltronic auf unserer German SELECT-Konferenz hat unsere Ansicht bestärkt, dass sich die Erholung der Branche fortschreitet. Die Auslastung der 300mm-Wafer steht kurz vor den Kapazitätsgrenzen, während die Nachfrage nach 200mm-Wafern sich verbessert. Erste Anzeichen für stärkere Preissteigerungen unterstützen unsere Einschätzung einer breiteren Preisrückkehr im Jahr 2027. Das Kundeninteresse an der Sicherung von Volumina für 2027/28 und die Disziplin des Managements bezüglich weiterer Kapazitäten in Singapur deuten ebenfalls auf einen sich verengenden Markt hin, obwohl der hohe Anteil an langfristigen Verträgen (LTA) bedeutet, dass die Neupreisgestaltung schrittweise erfolgen wird. Wir verfeinern unser Modell für höhere Abschreibungen von FabNext und, nach der Erholung des Aktienkurses auf unser Ziel von ca. EUR 85,00, stufen wir die Aktie von BUY auf HOLD herab, da die aktuelle Bewertung von ca. 7,5x EV/EBITDA 27E trotz der sich verbessernden Entwicklung nicht genügend Aufwärtspotenzial bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/siltronic-ag
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