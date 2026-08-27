Deutschland hat offenbar die einträglichste Geldanlage seiner Geschichte entdeckt: Der Staat überweist einen Euro Entwicklungshilfe ins Ausland, deutsche Unternehmen können dafür um 2,50 Euro mehr exportieren. Rund 380.000 Arbeitsplätze hängen nach Berechnungen der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) an diesem Geschäft. Wer jetzt noch bei der Entwicklungshilfe kürzen will, muss Deutschland geradezu vorsätzlich verarmen lassen wollen. D ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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