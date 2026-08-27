London (www.anleihencheck.de) - Die aktuellen Gesamt- und Kern-PCE-Zahlen entsprechen in etwa den Konsensprognosen, so Addison Maier, Portfoliomanager bei Janus Henderson Investors.Die Vorjahreswerte lägen mit 3,7% für den Gesamtindex und 3,3% für den Kernindex weiterhin auf hohem Niveau. Die Inflation habe im Juni und Juli den Erwartungen entsprochen oder sogar leicht darunter gelegen, was eher gegen eine Zinserhöhung durch die Fed bei ihrer Sitzung am 16. September spreche. Die drei wichtigsten Inflationsfaktoren in diesem Jahr seien Energie, Zölle und KI gewesen. Während die Energiepreise weiterhin volatil blieben, zeige sich bei den Warenpreisen eine leichte Entspannung, da der Basiseffekt der Zölle aus dem Vorjahr inzwischen ausgelaufen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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