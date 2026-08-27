Hannover (www.anleihencheck.de) - Die am Mittwoch gemeldeten Zahlen des PCE-Deflators vermochten die Märkte wohl nicht nachhaltig zu beruhigen, so die NORD LB.Mit einer Inflationsrate von 0,2% M/M befinde sich dieser Wert im Rahmen des Konsenses, und auch die Kernrate tanze mit 0,2% nicht aus der Reihe. An sich seien dies gute Nachrichten, doch die Marktteilnehmer schienen derzeit durchaus nervös zu sein. Nach einem kurzen "Dip" und der Verdauung der Daten notierten die Renditen der eher langlaufenden US-Staatsanleihen zuletzt etwas höher. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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