Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG



27.08.2026 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG Unternehmen: MS Industrie AG ISIN: DE0005855183 Anlass der Studie: Researchstudie (Update) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 2,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger

Leichter Umsatzanstieg und starke Ergebnisverbesserung im 1.HJ 2026 erreicht; Kursziel und Rating unverändert



Im ersten Halbjahr 2026 hat die MS Industrie AG einen leichten Umsatzanstieg in Höhe von 0,7 % auf 75,76 Mio. € (VJ: 75,23 Mio. €) erzielt. Nachdem in den beiden vergangenen ersten Halbjahren auf Basis der fortgeführten Bereiche jeweils eine rückläufige Umsatzentwicklung zu verzeichnen war, ist nun eine Stabilisierung bzw. ein leicht positiver Trend erkennbar. Während die Umsätze der vergangenen Geschäftsjahre von konjunkturell bedingten, rückläufigen Abrufzahlen geprägt waren, die zudem durch einen Abbau von Pufferbeständen verstärkt wurden, scheint sich die Stimmung nun leicht zu verbessern.



Die nur leichte Umsatzsteigerung im ersten Halbjahr 2026 geht mit einer signifikanten EBITDA-Verbesserung auf 5,17 Mio. € (VJ: 4,23 Mio. €) einher. Einerseits profitierte die Gesellschaft von niedrigeren Anlaufkosten für den neuen US-Standort, andererseits haben sich durch den Erwerb der eigenen Betriebsimmobilie in Trossingen die Mietaufwendungen nach unseren Berechnungen um 0,65 Mio. € reduziert. Darüber hinaus machen sich die Investitionen in die Automatisierung in einem Rückgang des Personalaufwandes um 0,22 Millionen Euro bemerkbar.



Auch auf Ebene des Periodenergebnisses wurde der Vorjahreswert mit 0,11 Mio. € (VJ: -1,38 Mio. €) deutlich übertroffen. Neben dem gestiegenen operativen Ergebnis profitierte die Gesellschaft vom Rückgang der Abschreibungen, die mit dem Wegfall von Anlagen aus der 10jährigen Abschreibungsphase zusammenhängen.



Der Erwerb der Betriebsimmobilie in Trossingen zum 31.03.2026 hat einerseits das Anlagevermögen auf 80,75 Mio. € (31.12.2025: 62,54 Mio. €) und andererseits die Bankverbindlichkeiten auf 26,52 Mio. € (31.12.2025: 10,92 Mio. €) ansteigen lassen. Gleichzeitig sind die kurzfristigen Forderungen gegenüber der nun vollkonsolidierten Objektgesellschaft zurückgegangen. Beim Erwerb kam es zu keinem Liquiditätsabfluss. Die MS Industrie AG hielt die Anteile an der Grondola Vermietungsgesellschaft bereits zuvor zu 100 %, konnte diese aber mangels Kontrolle über die Komplementärin nicht vollkonsolidieren. Durch den Austausch der Komplementärgesellschaft erlangte MS Industrie zum 31.03.2026 die Kontrolle, sodass Grondola erstmals in den Konsolidierungskreis aufgenommen wurde.



Das Management der MS Industrie AG hat die Prognose bestätigt und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 155 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen im zweiten Halbjahr rund 79 Mio. € erzielt werden. Angesichts höherer Kundenabrufe und eines auf rund 82 Mio. € gestiegenen Auftragsbestands erscheint dies nachvollziehbar. Ergebnisstützend wirken neben dem höheren Umsatzniveau insbesondere der Wegfall der US-Anlaufverluste, die Mietkosteneinsparungen aus der Trossinger Betriebsimmobilie sowie zunehmende Effizienzgewinne aus der Automatisierung. Vor diesem Hintergrund halten wir an unseren Umsatz- und EBITDA-Prognosen fest und erwarten im zweiten Halbjahr einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag.



Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel von 2,50 € ermittelt. Der Anhebung des risikolosen Zinssatzes steht dabei ein Roll-Over-Effekt gegenüber, sodass sich beide Effekte gegenseitig neutralisiert haben. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260827_MS_Update



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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.08.2026 (08:52 Uhr)

Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.08.2026 (11:00 Uhr)



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