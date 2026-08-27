Original-Research: MS Industrie AG - von GBC AG
Einstufung von GBC AG zu MS Industrie AG
Leichter Umsatzanstieg und starke Ergebnisverbesserung im 1.HJ 2026 erreicht; Kursziel und Rating unverändert
Auch auf Ebene des Periodenergebnisses wurde der Vorjahreswert mit 0,11 Mio. € (VJ: -1,38 Mio. €) deutlich übertroffen. Neben dem gestiegenen operativen Ergebnis profitierte die Gesellschaft vom Rückgang der Abschreibungen, die mit dem Wegfall von Anlagen aus der 10jährigen Abschreibungsphase zusammenhängen.
Der Erwerb der Betriebsimmobilie in Trossingen zum 31.03.2026 hat einerseits das Anlagevermögen auf 80,75 Mio. € (31.12.2025: 62,54 Mio. €) und andererseits die Bankverbindlichkeiten auf 26,52 Mio. € (31.12.2025: 10,92 Mio. €) ansteigen lassen. Gleichzeitig sind die kurzfristigen Forderungen gegenüber der nun vollkonsolidierten Objektgesellschaft zurückgegangen. Beim Erwerb kam es zu keinem Liquiditätsabfluss. Die MS Industrie AG hielt die Anteile an der Grondola Vermietungsgesellschaft bereits zuvor zu 100 %, konnte diese aber mangels Kontrolle über die Komplementärin nicht vollkonsolidieren. Durch den Austausch der Komplementärgesellschaft erlangte MS Industrie zum 31.03.2026 die Kontrolle, sodass Grondola erstmals in den Konsolidierungskreis aufgenommen wurde.
Das Management der MS Industrie AG hat die Prognose bestätigt und erwartet für das laufende Geschäftsjahr einen Umsatz in Höhe von 155 Mio. €. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen im zweiten Halbjahr rund 79 Mio. € erzielt werden. Angesichts höherer Kundenabrufe und eines auf rund 82 Mio. € gestiegenen Auftragsbestands erscheint dies nachvollziehbar. Ergebnisstützend wirken neben dem höheren Umsatzniveau insbesondere der Wegfall der US-Anlaufverluste, die Mietkosteneinsparungen aus der Trossinger Betriebsimmobilie sowie zunehmende Effizienzgewinne aus der Automatisierung. Vor diesem Hintergrund halten wir an unseren Umsatz- und EBITDA-Prognosen fest und erwarten im zweiten Halbjahr einen deutlich höheren Ergebnisbeitrag.
Im Rahmen des angepassten DCF-Bewertungsmodells haben wir ein unverändertes Kursziel von 2,50 € ermittelt. Der Anhebung des risikolosen Zinssatzes steht dabei ein Roll-Over-Effekt gegenüber, sodass sich beide Effekte gegenseitig neutralisiert haben. Wir vergeben weiterhin das Rating "KAUFEN".
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20260827_MS_Update
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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung
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Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 27.08.2026 (08:52 Uhr)
Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 27.08.2026 (11:00 Uhr)
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