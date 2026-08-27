Berlin (ots) -Das Projekt Brandherd Desinformation von CORRECTIV in Kooperation mit der Deutschen Jugendfeuerwehr hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Workshopphase mit sechs Standorten der Jugendfeuerwehr ist abgeschlossen.Das Projekt startete Anfang 2025 mit dem Ziel, Debattenkompetenz, demokratische Werte und Normen im digitalen Raum sowie einen reflektierten Umgang mit KI und Social Media zu fördern. In den Workshops wurden diese Themen anhand konkreter Beispiele aus der Lebensrealität der Jugendlichen bearbeitet.Eine zentrale Erkenntnis: Viele Jugendliche setzen sich bereits bewusst mit ihrem Social-Media-Konsum auseinander und entwickeln eigene Strategien, um ihn im Blick zu behalten oder einzuschränken. Im Umgang mit den Gefahren von Social Media, KI und Fakes fehlten den Jugendlichen teilweise konkrete Handlungsmöglichkeiten. Diese wurden in den Workshops gemeinsam erarbeitet.Marlene Obst vom Projektteam Brandherd Desinformation zieht ein positives Fazit: "Besonders im Gedächtnis geblieben sind mir die lebendigen Debatten zu Themen wie Social-Media-Verboten und KI-Nutzung. Hier brachten die Jugendlichen viele reflektierte und realistische Argumente ein. Den meisten hat es sichtlich Spaß gemacht, sich zu positionieren, zu diskutieren und auch anderen Meinungen zuzuhören."Die im Projekt entwickelten und an den sechs Standorten erprobten Materialien sind nun frei zugänglich auf https://reporter4you.de/brandherd-desinformation/ verfügbar. Zusätzlich bietet das Projektteam bis zum Jahresende sechs digitale Sprechstunden an.In den einstündigen Online-Sprechstunden geht es um Desinformation, Debattenkompetenz und Social Media. Gemeinsam wird erarbeitet, wie Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte die Themen selbstständig und niedrigschwellig in ihre Jugendarbeit integrieren können. Die Sprechstunden sind nach Anmeldung für alle zugänglich und kostenlos. Die Anmeldung erfolgt per E-Mail mit Namen und Feuerwehr an: lara.grewe@correctiv.orgThemen und Termine der Online-Sprechstunden:10. September 2026 (18-19 Uhr) - Fake oder Fakt: Wie kann ich das Thema Fake News mit meiner Jugendgruppe bearbeiten?30. September 2026 (18-19 Uhr) - Demokratie braucht Debatte: Kompetenzen für fairen Meinungsaustausch in eurer Jugendfeuerwehr fördern19. Oktober 2026 (18-19 Uhr) - Eure Jugendfeuerwehr auf Social Media: Warum Sichtbarkeit wichtig ist und wie ihr eigene Beiträge produziert16. November 2026 (18-19 Uhr) - Demokratie braucht Debatte: Kompetenzen für fairen Meinungsaustausch in eurer Jugendfeuerwehr fördern4. Dezember 2026 (18-19 Uhr) - Eure Jugendfeuerwehr auf Social Media: Warum Sichtbarkeit wichtig ist und wie ihr eigene Beiträge produziert14. Dezember 2026 (18-19 Uhr) - Fake oder Fakt: Wie kann ich das Thema Fake News mit meiner Jugendgruppe bearbeiten?HintergrundDie Deutsche Jugendfeuerwehr ist die Gemeinschaft der Jugend innerhalb des Deutschen Feuerwehrverbandes. Zurzeit sind mehr als 380.000 Kinder und Jugendliche bundesweit aktiv. Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung lernen die jungen Menschen hier von klein auf, was Gemeinsinn bedeutet. Die Jugendfeuerwehr lebt ihre Werte Spaß, individuelle Vielfalt, Hilfsbereitschaft, Mitbestimmung, Wertschätzung, ehrenamtliches Engagement, Verlässlichkeit und Kameradschaft.Das Projekt wird vom Bundesprogramm "Demokratie leben!" vom Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert.Pressekontakt:Deutsche Jugendfeuerwehr im Deutschen Feuerwehrverband e. V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitChristine HepnerTelefon: 030-28 88 48 822hepner@jugendfeuerwehr.deInstagram: @deutsche_jugendfeuerwehrFacebook: @DeutscheJugendfeuerwehrLauffeuerOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50093/6340709