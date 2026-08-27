© Foto: OpenAIAccenture übernimmt Comware und baut seine KI-Offensive im Mittelstand aus. Der adressierbare Markt umfasst rund 206 Milliarden Euro.
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|KI-Offensive: Accenture setzt Milliarden auf KI - und der nächste Zukauf ist schon da
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|Salesforce: US-Softwarewerte brechen mit Pessimismus und starten KI-getriebene Rally
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|Mizuho hebt Kursziel für Salesforce Aktie wegen starker Wachstumsaussichten an
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