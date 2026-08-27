München (ots) -Dieser Held braucht keine Superkräfte: Der Eberhofer ist zurück auf der Leinwand und zählt mit STECKERLFISCHFIASKO bereits über 1 Million Kinobesucher! Zum Abschluss der zweiten Spielwoche überschreitet der neue Film des Erfolgs-Duos bestehend aus Regisseur Ed Herzog und Produzentin Kerstin Schmidbauer die magische Grenze - und übertrifft im Vergleichszeitraum schon jetzt die Zahlen des Vorgängers REHRAGOUT-RENDEZVOUS. Damit zählt die zehnte Verfilmung nach den Romanen von Bestseller-Autorin Rita Falk als der bisher beste Kino-Start der Reihe.Mit diesem Publikumserfolg festigt die Eberhofer-Reihe ihren Kultstatus: Allein in Deutschland zählen die Filme 9,9 Mio. Kinobesucher, im DACH-Raum sind es damit insgesamt über 11,8 Mio.STECKERLFISCHFIASKO läuft seit 13. August 2026 in den Kinos.Hier geht's zum Trailer: https://youtu.be/LLZ2GNJdaagInhalt: Eberhofer (Sebastian Bezzel) im Neubau, Birkenberger (Simon Schwarz) im Saustall und Susi (Lisa Maria Potthoff) (fast) im Bürgermeisteramt - und als wäre das Chaos in Niederkaltenkirchen nicht schon perfekt, geht auch noch die Oma (Enzi Fuchs) auf Kur! Gut, dass die neue Haushaltshilfe Julika (Lara Mandoki) ganz zur Freude von Papa (Eisi Gulp) und Leopold (Gerhard Wittmann) für Ordnung auf dem Eberhofer-Hof sorgt, während Franz sich wohl oder übel zwischen Susis Wahlkampf und dem neuen Hobby von Sohn Paul zurechtfinden muss. Als der örtliche "Steckerlfischkönig" plötzlich mausetot auf dem neu errichteten Golfplatz liegt, kommt das dem Dorfsheriff deshalb gar nicht so ungelegen. Gemeinsam mit Rudi Birkenberger macht er sich an die Ermittlungen. Prompt geraten die beiden Spezln in eine ausgewachsene Familienfehde zweier Volksfestclans. "Romeo und Julia" in Niederbayern!Auch zum Filmjubiläum dürfen sich die Fans wieder auf beliebte Gesichter freuen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff stehen gemeinsam mit Eisi Gulp, Enzi Fuchs, Gerhard Wittmann, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Sigi Zimmerschied sowie Eli Wasserscheid, Castro Dokyi Affum und Michael Ostrowski vor der Kamera. Zur illustren Niederkaltenkirchener Gemeinde gesellen sich dieses Mal Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Niklas Marian Müller, Petra Berndt sowie in einer Gastrolle Milan Peschel u.v.m.!STECKERLFISCHFIASKO ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto Film und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern (FFF) und des Deutschen Filmförderfonds (DFFF) gefördert. Regie führte Ed Herzog. Das Drehbuch stammt von Stefan Betz und Ed Herzog. Produzentin ist Kerstin Schmidbauer, Executive Producer sind Oliver Berben und Christine Rothe. Co-Produzent*innen sind Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Cornelius Conrad (BR).Kinostart: 13. August 2026 im Verleih der Constantin FilmDarsteller*innen: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Thomas Kügel, Ferdinand Hofer, Castro Dokyi Affum, Michael Ostrowski, Pelle Küffner, Lara Mandoki, Ruby O. Fee, Milan Peschel, Petra Berndt, Niklas Marian Müller u.v.m.Executive Producer: Oliver Berben, Christine RotheCo-Produzent*innen: Claudia Grässel (ARD Degeto Film), Christoph Pellander (ARD Degeto Film), Cornelius Conrad (BR)Produzentin: Kerstin SchmidbauerDrehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita FalkRegie: Ed HerzogPressematerial zum Film steht unter https://presse.constantin.film zum Download zur Verfügung.Für Rückfragen und weitere Informationen wenden Sie sich gerne an unsere Agentur:JUST PUBLICITYRegine Baschny, Sabrina Wintersberger & Saskia WachTel.: 089 - 20 20 82 60E-Mail: info@just-publicity.comOriginal-Content von: Constantin Film, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12946/6340765