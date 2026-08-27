Berlin (ots) -Am Sonntag, 27. September 2026, lädt die Autobahn GmbH des Bundes zum Tag der Autobahn ein. An Standorten in ganz Deutschland erhalten Besucherinnen und Besucher einen Blick hinter die Kulissen. Die Bandbreite reicht von Einblicken in die Arbeit der Autobahnmeistereien über spektakuläre Brücken- und Tunnelbesichtigungen bis zu einer exklusiven Tunnelführung im Hamburger Elbtunnel während der 55-Stunden-Vollsperrung der A7.Von Nord bis Süd öffnen alle zehn Niederlassungen ihre Tore. Familien erwartet an den Autobahnmeistereien ein Programm mit Action und Spaß für Groß und Klein. Wer es spektakulär mag, kann den Neckartalübergang bei Neckarsulm vom Wasser und aus der Luft erleben, das Widerlager der Kochertalbrücke erkunden oder auf einer Bustour die eindrucksvollsten Brückenbauwerke am Albaufstieg entdecken. In Südbayern feiert die Autobahn GmbH gemeinsam mit den Kommunen Pocking und Bad Füssing einen Tag der offenen Baustelle mit Bürgerfest auf dem Neubauabschnitt der A94.Der Tag der Autobahn fällt in ein besonderes Jahr: Seit fünf Jahren trägt die Autobahn GmbH die Verantwortung für das deutsche Autobahnnetz. Die rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestalten das Programm an ihren Standorten aktiv mit und stellen ihre Projekte, Tätigkeiten und Berufe vor.Weitere Informationen: www.tag-der-autobahn.dePressekontakt:Die Autobahn GmbH des Bundespresse@autobahn.de+49 152 28010136Original-Content von: Die Autobahn GmbH des Bundes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136166/6340762