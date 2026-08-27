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IVU Traffic Technologies AG veröffentlicht Konzern-Halbjahresbericht 2026
Der Umsatz steigt im ersten Halbjahr 2026 im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum um 12,7 % auf 72.072 T€ (H1 2025: 63.968 T€). Das Rohergebnis erhöht sich um 14,7 % auf 59.171 T€ (H1 2025: 51.574 T€). Das Betriebsergebnis (EBIT) liegt mit 3.304 T€ (H1 2025: 1.011 T€) über dem Vorjahresvergleichszeitraum. Wesentliche Treiber sind das Wachstum planmäßig wiederkehrender Umsätze insbesondere aus Hosting- und Wartungsverträgen und konsequent ergriffene Effizienzmaßnahmen in Verbindung mit einem bewusst verlangsamten Personalaufbau.
Vor dem Hintergrund der jüngsten positiven Ergebnisentwicklung hat der Vorstand beschlossen, den Ausblick für das Betriebsergebnis (EBIT) für das laufende Geschäftsjahr 2026 von bisher rund 20 Mio. € auf rund 22 Mio. € (Ist 2025: 18,6 Mio. €) zu erhöhen. Im Konzernumsatz gehen wir unverändert von über 160 Mio. € (Ist 2025: 149,7 Mio. €) und einem Rohergebnis von rund 130 Mio. € (Ist 2025: 121,5 Mio. €) für das laufende Geschäftsjahr 2026 aus. Diese Information wurde dem Kapitalmarkt am 20. Juli 2026 per ad-hoc-Meldung mitgeteilt.
Der Halbjahresbericht 2026 steht hier bereit: https://www.ivu.com/de/investoren/finanzberichte
27.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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2388018 27.08.2026 CET/CEST
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