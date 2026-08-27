Sowohl Claudes als auch ChatGPTs eingebauter Browser arbeiten im agentischen Arbeitsablauf auf Websites für dich, inklusive Login. Du musst also nicht selbst in den Browser wechseln. Cowork erhält zudem noch mit dem Chat verknüpfte Erinnerungen. Der Web-Zugriff von Claude Cowork und ChatGPT Work läuft jetzt einfacher denn je. Aufgaben, die du an Anthropics und OpenAIs Allround-Agents weitergibst, können mithilfe der integrierten Browser auch Kontexte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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