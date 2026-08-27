Linz (www.anleihencheck.de) - Das Währungspaar EUR/GBP bewegt sich im August 2026 in einer stabilen Spanne und notiert aktuell bei rund 0,8575 GBP, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dies entspreche einem Gegenwert von etwa 1,17 Euro pro britische Pfund. Der Wechselkurs werde derzeit stark von den divergierenden geldpolitischen Aussichten der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) geprägt. Die aktuellen Wirtschaftsdaten aus Großbritannien würden ein gemischtes Bild einer moderat wachsenden, aber inflationsgeplagten Wirtschaft zeigen. Das britische Bruttoinlandsprodukt (BIP) habe im Frühjahr ein leichtes Plus von 0,1% im Monatsvergleich verzeichnet. Für das Gesamtjahr 2026 würden Ökonomen ein verhaltenes Wirtschaftswachstum von rund 0,9% bis 1,1% prognostizieren. Größter Belastungsfaktor bleibe die Teuerungsrate: Die britische Inflation (CPI) sei im Juli 2026 auf 2,9% gestiegen. Dieser Anstieg sei vor allem auf volatile globale Energiepreise zurückzuführen, die durch anhaltende geopolitische Spannungen im Nahen Osten angeheizt würden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de