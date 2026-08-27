Hamburg (ots) -7in7 - User Needs kompakt erklärtImmer mehr Redaktionen erstellen ihre Inhalte auf Basis eines User-Needs-Modells. Im Alltag werden die Nutzerbedürfnisse aber oft nicht konsequent angewendet. Dadurch treffen Geschichten nicht eindeutig die gewünschte Bedürfniskategorie oder bedienen mehrere User Needs gleichzeitig. Diese sogenannten "Omnibus-Artikel" verfehlen die gewünschte Wirkung, etwa in Form von längerer Nutzungszeit oder höheren Conversion-Raten. In der Webinar-Reihe "7in7 - User Needs kompakt erklärt" vertiefen Redakteurinnen und Redakteure ihre Kenntnisse und verbessern die Anwendung.User Needs verstehen und präzise anwendenKatja Fleischmann und Andrea Pauly erklären in sieben Online-Meetings die Bedeutung der Nutzerbedürfnisse und stellen jede Kategorie einzeln vor. Konkrete Beispiele, Textanalysen und interaktive Übungen helfen dabei, das Gelernte einzuordnen und direkt im Redaktionsalltag anzuwenden.Programm- Bedeutung und Relevanz der User Needs im Journalismus sowie aktuelle Entwicklungen- Vertiefung in sechs User-Needs-Kategorie: Update me, Help me, Educate me, Give me Perspective, Inspire me/Touch me und Divert me- Tipps für Überschriften, Fotos und inhaltliche Umsetzung- Best Practices aus den Redaktionen, Ideen für passende Themen und Formate- Analyse verlagseigener Beiträge hinsichtlich ihres User-Needs-Fokus und interaktive Übungen- Austausch und Diskussion in der GruppeIm Anschluss erhalten Sie als zusätzliches Material zur Vertiefung: Videos, Präsentationen und redaktionelle Checklisten von jedem User-Needs-MeetingDiese Inhouse-Schulung richtet sich an Redaktionen von Medienhäusern (Online, TV, Print). Die Durchführung erfolgt online via MS Teams und nimmt je Meeting eine Stunde in Anspruch. Empfohlen wird eine Teilnehmerzahl von maximal 15 Personen.Unsere Expertinnen:Katja Fleischmann leitet bei dpa die Initiative DRIVE (https://www.dpa.com/de/drive) und arbeitet dort gemeinsam mit der Unternehmensberatung Highberg sowie 30 regionalen Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz an der Steigerung digitaler Erlöse. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit ist die Entwicklung von Inhaltsstrategien nach User Needs. Zudem konzipiert sie interaktive Schulungen, um die Anwendung von Nutzerbedürfnissen in der Praxis zu unterstützen.Andrea Pauly arbeitet als Senior Projektmanagerin bei dpa für die Initiative DRIVE. Zuvor war sie mehr als 20 Jahre lang in deutschen Regionalverlagen als Redakteurin, Leitung Audience Development und Leitung Content Development tätig. In diesen Funktionen hat sie mit dem User-Needs-Modell gearbeitet und dessen praktische Anwendung in der Redaktion begleitet.Eckdaten:- Dauer: 7x1 Stunde- Termin: nach Absprache- Kosten für Vorbereitung und Durchführung: 7.800 Euro zzgl. MwSt.- Durchführung: Online (MS Teams)Pressekontakt:Marcus HeumannLeiter dpa-AkademieTel.: +49 40 4113 32845E-Mail: akademie@dpa.comOriginal-Content von: dpa-Akademie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166760/6340808