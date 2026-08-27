Die Q2-Zahlen von Delivery Hero zeigten eine klare Beschleunigung, wobei der Gruppen-GMV und der Umsatz die Konsensschätzungen übertrafen und eine stärkere Dynamik in Asien, Americas und den Integrated Verticals verzeichneten. Südkorea setzte den Erholungstrend fort, während die Cash-Generierung im ersten Halbjahr sich verbesserte, mit einem Free Cash Flow (FCF) von 348 Mio. EUR vor Sonderposten. Das Management hat daher den 2026er Ausblick zu GMV, Umsatz, bereinigtem EBITDA und FCF angehoben, trotz erwarteter Gegenwinde im zweiten Halbjahr durch höhere Dmart-Investitionen und eine Normalisierung des Working Capitals. Die operative Dynamik verbessert sich, jedoch bleibt das Investment-Case von dem Barangebot von Uber in Höhe von 41,50 EUR pro Aktie dominiert. Wir bestätigen unser Kursziel von 41,50 EUR und empfehlen, das Angebot anzunehmen. Stand 11:15 CET hat Uber das Angebotsdokument veröffentlicht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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