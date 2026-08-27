Die Okta-Aktie ist mit einem Kurssprung von +19% am Donnerstagmorgen nicht nur einer der stärksten US-Technologiewerte, sondern klettert zugleich auf den höchsten Stand seit vier Jahren. Womit konnte der Anbieter von Identitäts- und Zugriffsmanagementlösungen die Börse begeistern und ist die Okta-Aktie einen Kauf wert? Sehenswerte Zahlen Die gestern nach US-Börsenschluss vorgelegten Zahlen von Okta können sich in der Tat sehen lassen. Der Umsatz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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