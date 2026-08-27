2026 ist bislang kein gutes Jahr für die Synopsys-Aktie. Der Kurs des EDA-Softwareherstellers schafft es derzeit kaum, sich von der 400 US$-Marke zu lösen. Können die Quartalszahlen Synopsys neuen Schwung bringen und Anleger hier einen Schnäppchenkauf machen? Sehr solide Zahlen Die Reaktion der Börse auf die gestern Abend von Synopsys vorgelegten Zahlen lässt eher auf Ernüchterung schließen. Die Synopsys-Aktie ist am Donnerstagmorgen im europäischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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