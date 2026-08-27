Die Deutsche Bank-Aktie gehörte am Mittwoch mit einem Kursplus von bis zu +4,5% zu den größten Gewinnern im DAX. Am Donnerstag setzt sich die positive Entwicklung fort, die Aktie notiert aktuell bei etwa 34,70 €. Damit erreicht sie den höchsten Stand seit 2014. Hier stellt sich die Frage: Besitzt die Aktie noch weiteres Potenzial? Nachholbedarf im Bankensektor Die Kursentwicklung europäischer Bankaktien fiel in den vergangenen Jahren insgesamt sehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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