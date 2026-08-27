Der rote Überriese liegt rund 600 Lichtjahre von der Erde entfernt. ESO-Astronom:innen sind dennoch beeindruckend detaillierte Aufnahmen gelungen, die Beteigeuze in der letzten Phase seiner Existenz zeigen. Beteigeuze, international auch Betelgeuse genannt, ist einer der größten Sterne des Universums. Vor allem seine deutlich sichtbaren Helligkeitsschwankungen haben der Wissenschaft immer wieder neue Rätsel aufgegeben. Ende 2019 und Anfang 2020 wurde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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