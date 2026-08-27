Münster/Bonn (ots) -Beim Treffen der Fraktionsspitzen von CDU/CSU und SPD in Münster hat Thorsten Frei, Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU im Bundestag, zu Kompromissbereitschaft beim eingeschlagenen Reformkurs aufgerufen. Im phoenix-Interview sagte er: "Jetzt geht es natürlich vor allen Dingen darum, tatsächlich aufzubrechen dazu, dass wir all die Dinge, die wir jetzt auch vor dem Sommer bereits aufs Gleis gesetzt haben, tatsächlich auch parlamentarisch umsetzen. Und das ist gewaltig." Viele Vorhaben seien "durchaus schwierig und kompliziert". Aber, so Frei: "Unsere Aufgabe wird es sein, dass wir auch die schwierigeren Teile, die vielleicht auch Zumutungen für die Menschen enthalten, dass wir auch die durchfechten in dieser schwierigen Zeit, damit wir tatsächlich unser großes Ziel erreichen, mehr Wettbewerbsfähigkeit und damit auch ein Wirtschaftswachstum, das sich selbst trägt und das nachhaltig wirkt."Ein großer Streitpunkt bei den Reformvorschlägen sei das Ende der Rente mit 63, an dem Frei festhalten will, weil alle Gesellschaftsteile und Generationen ihren Teil zur Reform beitragen müssten. "Deswegen ist es ein Kompromiss, der insbesondere auch zwischen den Generationen geschlossen worden ist. Und ich rate sehr dazu, diesen Kompromiss jedenfalls nicht in Frage zu stellen", machte Frei klar.Dennoch müssten alle kritischen Stimmen ernstgenommen werden. "Ich werbe nur dafür, dass jeder sozusagen auch die Position des jeweils anderen mitdenkt und dass wir bereit sind, eine Kompromisslösung zu finden", sagte Frei. Die Fraktionen müssten sich aufeinander zu bewegen und eine Lösung finden, "die für die nächsten 25 bis 30 Jahre reicht und damit eben bis zu einem Zeitpunkt, wo wir wieder zu einer Normalsituation bei der Rente zurückkehren."Das ganze Gespräch sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/A3M (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fphoenix.de%2Fs%2FA3M&data=05%7C02%7CKommunikation%40phoenix.de%7Ccaa799d84035498db30808df041c82b1%7C453fd66002d54abb9653e86f1dc115aa%7C0%7C0%7C639234192639035820%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=9mZil%2F%2FE6uhV3oVhJ5ib63C7yF3h9BrJKUVo15gZzB4%3D&reserved=0)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6340835