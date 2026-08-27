Mitteilung der PORR AG: Dynamisches erstes Halbjahr 2026 für die PORR - Volle Auftragsbücher: Steigerung um 4,4 % auf EUR 9,8 Mrd.- Periodenergebnis wächst um 23,9 % auf EUR 36,4 Mio. - Ausblick 2026 - Wachstum von Leistung und Umsatz um 2 % bis 4 %- - EBIT-Marge zwischen 3,2 % und 3,3 % Mit ihrem Auftragsbestand von EUR 9.839 Mio. in der ersten Jahreshälfte 2026 hat sich die PORR ihre Auslastung für die kommenden eineinhalb Jahre gesichert. Auch das Wachstum des Periodenergebnis um 23,9 % kann sich sehen lassen. Klare Effizienzsteigerungen und konsequentes Kostenmanagement sind die wesentlichen Treiber. Trotz der selektiven Auftragsannahme ist die Pipeline voll: Zahlreiche Großaufträge stehen in Aussicht. Im ersten Halbjahr 2026 waren Leistung und Umsatz der PORR durch den starken Winter geprägt. Vor allem der Hochbau konnte erst später in die Bausaison starten, während der Tiefbau ein deutliches Plus verzeichnete. Die Produktionsleistung lag bei EUR 3.167 Mio. und somit stabil auf Vorjahresniveau. PORR CEO Karl-Heinz Strauss sagt: "Das erste Halbjahr 2026 war für die PORR ein äußerst dynamisches. Wir konnten uns über eine Reihe von bedeutenden Neuaufträgen freuen, die zeigen, wie breit wir mit unserem Portfolio in allen Heimmärkten aufgestellt sind." Der größte davon war ein 13 km langer Abschnitt der Westumfahrung von Szczecin zwischen Kolbaskowo und Doluje in Polen. Der größte Hochbau-Einzelauftrag stammt aus Deutschland: Am X-FAB-Standort in Erfurt realisiert die PORR eine Chipfabrik für das Projekt ...

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