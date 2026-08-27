Der Haftpflichtschutz für Hebammen, die im Deutschen Hebammenverband organisiert sind, ist für die nächsten viereinhalb Jahre gesichert. Der Verband, der Makler hevianna und ein Versicherungskonsortium haben sich auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das erste Mal seit vielen Jahren sinken die Prämien. Für die rund 16.000 Mitgliedes des Deutschen Hebammenverbandes e. V. (DHV) dürften es gute Nachrichten sein: Der Haftpflichtschutz für freiberufliche Hebammen ist bis Ende 2031 gesichert. Der Verband ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact