Zollikerberg (ots) -Seit drei Jahren steht das Geburtshaus Zollikerberg für eine hebammengeleitete, möglichst natürliche Geburt in ruhiger und familiärer Atmosphäre. Es ergänzt das Angebot der Frauenklinik des Spitals Zollikerberg. Rund 300 Kinder sind hier seither zur Welt gekommen. Das dreijährige Bestehen wird am Sonntag, 30. August 2026, mit einem Jubiläumsfest gefeiert. Eingeladen sind Interessierte sowie Familien, die bereits im Geburtshaus ihr Kind zur Welt gebracht haben.Rund 300 Geburten in drei Jahren: Seit seiner Eröffnung hat sich das Geburtshaus Zollikerberg als besonderer Ort für werdende Familien etabliert. Im Zentrum stehen eine kontinuierliche Begleitung durch die gleichen Fachpersonen, eine ruhige und vertrauensvolle Atmosphäre sowie eine möglichst natürliche und selbstbestimmte Geburt.Aktuell arbeiten 23 Hebammen und Pflegefachfrauen im Geburtshaus. Sie begleiten Frauen und Familien während der Schwangerschaft, der Geburt und im Wochenbett. Während der Geburt steht die kontinuierliche 1:1-Betreuung im Mittelpunkt: Eine Hebamme ist für die Gebärende da und begleitet sie individuell durch die verschiedenen Phasen der Geburt.Ruhe und Geborgenheit für die ganze FamilieDie grosszügigen Geburtszimmer schaffen eine ruhige und geborgene Atmosphäre auch nach der Geburt. Sie bieten viel Platz für die ganze Familie während der Wochenbettzeit und tragen dazu bei, dass die junge Familie zusammenwachsen kann.Spital Zollikerberg in unmittelbarer NäheDas Geburtshaus richtet sich an gesunde Frauen mit einer unkompliziert verlaufenden Schwangerschaft, die sich eine hebammengeleitete und möglichst natürliche Geburt wünschen. Gleichzeitig befindet sich das Spital Zollikerberg in unmittelbarer Nähe. Sollte während der Geburt eine Verlegung notwendig werden, sind die Wege zur medizinischen Versorgung kurz. Damit verbindet das Geburtshaus eine persönliche und ruhige Geburtsatmosphäre mit der unmittelbaren Nähe zur medizinischen Infrastruktur des Spitals.Jubiläumsfest zum dreijährigen BestehenDas dreijährige Bestehen und die rund 300 Geburten sind Anlass zum Feiern:Jubiläumsfest "3 Jahre Geburtshaus Zollikerberg"Sonntag, 30. August 2026, 14 bis 17 UhrGeburtshaus ZollikerbergNeuweg 88125 ZollikerbergWeitere Informationen:3 Jahre Geburtshaus - Jubiläum gemeinsam feiern (https://spitalzollikerberg.ch/de/events/tag-der-offenen-tuer-geburtshaus-zollikerberg)Journalistinnen und Journalisten sind herzlich eingeladen, das Jubiläumsfest zu besuchen und sich vor Ort einen Einblick in das Geburtshaus Zollikerberg zu verschaffen. Wir bitten um eine vorgängige Anmeldung unter medien@spitalzollikerberg.ch. Für Medienanfragen und Interviewwünsche steht Ihnen die Medienstelle des Spitals Zollikerberg gerne zur Verfügung.Pressekontakt:Spital ZollikerbergAngela ScaleseLeiterin Kommunikation & MarketingT +41 (0)44 397 33 47medien@spitalzollikerberg.chwww.spitalzollikerberg.chwww.geburtshaus-zollikerberg.chOriginal-Content von: Spital Zollikerberg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100058535/100941841