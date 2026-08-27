Zürich (ots) -Nach der verheerenden Sturzflut im Norden Nepals bereitet Helvetas konkrete Nothilfemassnahmen für die betroffene Bevölkerung vor. Ein Team lokaler Mitarbeitender ist heute Morgen in das Katastrophengebiet aufgebrochen, um das Ausmass der Schäden abzuklären und die Hilfe vor Ort vorzubereiten. Gleichzeitig sammelt Helvetas in der Schweiz Spenden für die Unterstützung der betroffenen Menschen.Die Sturzflut hatte am Dienstagmorgen den Distrikt Rasuwa und weitere Gebiete entlang des Bhotekoshi- und Trishuli-Flusses getroffen. Die Wassermassen rissen Siedlungen, Brücken und Strassen mit sich. Nach Angaben der Behörden wurden zahlreiche Todesopfer geborgen, tausende Menschen gelten weiterhin als vermisst. Besonders betroffen sind abgelegene Bergregionen, die teilweise nur schwer erreichbar sind. Vorläufige Berichte deuten darauf hin, dass weitere Flutwellen nicht ausgeschlossen werden können.Helvetas steht in engem Kontakt mit lokalen Behörden, lokalen Partnerorganisationen und betroffenen Gemeinden. Ein Team von Mitarbeitenden aus Nepal ist inzwischen auf dem Weg in die Krisenregion, um den Hilfsbedarf zu ermitteln und die ersten Massnahmen vorzubereiten. Dabei arbeitet Helvetas mit einer langjährigen lokalen Partnerorganisation vor Ort zusammen.Helvetas hat bereits 100'000 Schweizer Franken für die Nothilfe bereitgestellt. Für die Nothilfe koordiniert sich Helvetas zudem mit Partnerorganisationen aus dem europäischen Netzwerk Alliance2015 und verfügen über langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe."Viele der betroffenen Dörfer liegen in abgelegenen Bergregionen, die nach der Flut nur schwer erreichbar sind. Dank unserer langjährigen Präsenz in Nepal und der Zusammenarbeit mit lokalen Partnerorganisationen können wir rasch abklären, wo die Hilfe am dringendsten benötigt wird und wie wir die Menschen bestmöglich unterstützen können", sagt Niraj Acharya, Leiter humanitäre Hilfe von Helvetas Nepal.Helvetas ist seit über 70 Jahren in Nepal tätig und verfügt über ein breites Netzwerk lokaler Partnerorganisationen. Auf Basis der laufenden Bedarfsabklärungen wird in den kommenden Tagen entschieden, welche Hilfsmassnahmen prioritär umgesetzt werden. Im Vordergrund stehen derzeit die Versorgung besonders verletzlicher Haushalte mit Notunterkünften, Hygieneartikeln, Trinkwasser und anderen lebenswichtigen Gütern.Die Organisation hat in der Schweiz einen Spendenaufruf lanciert, um die Nothilfe für die betroffenen Menschen zu ermöglichen.Spendenkonto: IBAN: CH76 0900 0000 8000 3130 4 (Vermerk: Nepal)Pressekontakt:Nepal (Englisch)Niraj Acharya, Leiter humanitäre Hilfe, Helvetas NepalMobile: +977 984 145 72 84E-Mail: Niraj.Acharya@helvetas.orgManeesh Pradhan, Landesdirektor, Helvetas NepalTelefon: +977 1 54 24 925, 5424 926E-Mail: Maneesh.Pradhan@helvetas.orgSchweiz (Deutsch/Englisch)Jürg Merz, Continental Coordinator Asia, HelvetasMobil: +41 78 341 00 96E-Mail: Juerg.Merz@helvetas.orgJürg Merz war während vieler Jahre für Helvetas in Nepal tätig und koordinierte nach dem verheerenden Erdbeben von 2015 umfangreiche Nothilfemassnahmen. Derzeit befindet er sich in Indien und steht für Einschätzungen zur Lage in Nepal sowie zum Kontext des Landes zur Verfügung.Original-Content von: Helvetas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000432/100941839