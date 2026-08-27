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Donnerstag, 27.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
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WKN: A2JN9W | ISIN: AT0000A21KS2 | Ticker-Symbol: IMO1
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Dow Jones News
27.08.2026 12:45 Uhr
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PTA-AFR: S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

DJ PTA-AFR: S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG

Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG

Wien (pta000/27.08.2026/12:12 UTC+2) - S IMMO AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://simmoag.at/de/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

(Ende)

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Aussender:      S IMMO AG 
           Wienerbergstraße 9 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Sylwia Milke 
Tel.:         +43 69916857292 
E-Mail:        sylwia.milke@cpi-europe.com 
Website:       www.simmoag.at 
ISIN(s):       AT0000A1DXXX (Anleihe) AT0000A1ZXXX (Anleihe) AT0000A2AXXX (Anleihe) AT0000A2MXXX (Anleihe) 
           AT0000A2UXXX (Anleihe) AT0000A35XXX (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787825520193 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2026 06:12 ET (10:12 GMT)

© 2026 Dow Jones News
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

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