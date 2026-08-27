DJ PTA-AFR: S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
S IMMO AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß -- 125 BörseG
Wien (pta000/27.08.2026/12:12 UTC+2) - S IMMO AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2026 Internet-Veröffentlichung: https://simmoag.at/de/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
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Aussender: S IMMO AG Wienerbergstraße 9 1100 Wien Österreich Ansprechpartner: Sylwia Milke Tel.: +43 69916857292 E-Mail: sylwia.milke@cpi-europe.com Website: www.simmoag.at ISIN(s): AT0000A1DXXX (Anleihe) AT0000A1ZXXX (Anleihe) AT0000A2AXXX (Anleihe) AT0000A2MXXX (Anleihe) AT0000A2UXXX (Anleihe) AT0000A35XXX (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
[ source: https://www.pressetext.com/news/1787825520193 ]
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(END) Dow Jones Newswires
August 27, 2026 06:12 ET (10:12 GMT)