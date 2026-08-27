© Foto: Larysa Stratiichuk auf Oexels (Symbolbild)

Die Aktie von Live Nation Entertainment klebt förmlich an ihrem Jahreshoch und lässt Anleger jubeln. Starke Quartalszahlen, ein wachsender Ticketing-Motor und optimistische Analysten treiben den Kurs immer weiter nach oben. Doch wie stabil ist dieser Trend wirklich, und was bedeutet das für den deutschen Platzhirschen CTS Eventim, der bislang im Schatten steht? Wir werfen einen Blick auf die Zahlen, die Charttechnik und die Aussichten und zeigen, warum sich ein genauerer Blick auf beide Aktien gerade jetzt lohnt.

Konzertboom treibt die Zahlen

Live Nation liefert. Im zweiten Quartal 2026 kletterte der Umsatz um satte 9 Prozent auf 7,7 Milliarden US-Dollar, das operative Ergebnis legte um 7 Prozent auf 522 Millionen US-Dollar zu. Auch beim Gewinn je Aktie übertraf der Konzertveranstalter die Erwartungen der Analysten deutlich. Ticketmaster, das ist das was die meisten Menschen auch vom Namen her kennen, bleibt dabei das Herzstück des Geschäfts und sorgt für stabile, margenstarke Erlöse. Die Wall Street honoriert das: Der Analystenkonsens sieht die Aktie weiterhin bei "Moderate Buy", das Kursziel liegt bei knapp 197 US-Dollar. Institutionelle Investoren haben ihre Positionen zuletzt sogar noch aufgestockt, was ein Vertrauensbeweis ist, den man nicht unterschätzen darf.

Unterschiedliche Bewertungen

Spannend wird es beim Blick auf die Bewertung. Nach dem Discounted-Cashflow-Modell gilt Live Nation derzeit als in etwa fair bewertet, ein deutlicher Schnäppchenpreis sieht anders aus, aber was ist an der Börse in der aktuellen Situation noch ein Schnäppchen? Setzt man dagegen beim Umsatz an, zeigt sich ein anderes Bild, denn das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt unter dem, was Analysten angesichts des Geschäftsmodells für angemessen halten. Die Aktie wäre demnach eher günstig als teuer. Diese Diskrepanz zeigt vor allem eines: Wer bei Live Nation investiert, kauft nicht in erster Linie einen Cashflow-Gewinner, sondern setzt auf Wachstum und die Fähigkeit des Konzerns, sein margenstarkes Ticketing-Geschäft weiter auszubauen und das ist es doch, was Anleger wollen und auch suchen, sonst wäre der Kurs nicht da, wo er jetzt ist.

Charttechnik

Der Blick auf den Chart zeigt eine Aktie im klaren Aufwärtstrend. Der Kurs notiert nur wenige Prozent unter seinem zuletzt erreichten Hoch von 189,13 US-Dollar und hat sich damit deutlich von seinem Jahrestief bei um die 125 US-Dollar entfernt. Der 50er SMA verläuft aktuell um die 180-US-Dollar-Marke und dient als erste wichtige Unterstützung. Erst ein Rutsch darunter würde den Trend etwas eintrüben, böte dann aber vielleicht auch schon eine erste attraktive Nachkaufgelegenheit. Bleibt der Schwung erhalten, rückt die Zone zwischen 210 und 220 US-Dollar als nächstes Kursziel in greifbare Nähe. Beschleunigt sich die Rally sogar, ist durchaus noch mehr drin.

Was tun?

Die Mischung stimmt derzeit einfach: Solide Zahlen, ein intakter Aufwärtstrend und ein Management, das seine Hausaufgaben macht. Die jüngsten Nachrichten, vom Ausbau neuer Venues (Veranstaltungsorte) bis zu weiter steigenden Fan-Ausgaben, untermauern die fundamentale Stärke. Wer bereits an Board ist bei der Aktie, kann seine Position laufen lassen. Neueinsteiger sollten den 50er-SMA um 180 US-Dollar im Blick behalten und Rücksetzer eher als Chance denn als Warnsignal verstehen. Gelingt CTS Eventim ähnlich überzeugende Zahlen, könnte auch die Aktie des deutschen Konkurrenten bald wieder Richtung ihrer alten Hochs marschieren.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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