EQS-Ad-hoc: CENIT Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Aufsichtsrat

CENIT AG: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Antrag auf gerichtliche Neubestellungen



27.08.2026 / 12:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CENIT AG: Amtsniederlegung des Aufsichtsratsvorsitzenden und der stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, Antrag auf gerichtliche Neubestellungen

Stuttgart, 27. August 2026 - Herr Rainer-Christian Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CENIT Aktiengesellschaft Stuttgart, (ISIN DE0005407100) ("Gesellschaft"), hat mit heutigem Schreiben sein Amt als Aufsichtsratsmitglied und Aufsichtsratsvorsitzender gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung mit Wirkung zum Ablauf des 27. September 2026 niedergelegt. Die Niederlegung von Herrn Koppitz ist erfolgt, um veränderten anderen zeitlichen Verpflichtungen gerecht zu werden.

Ebenfalls mit heutigem Schreiben hat Frau Regina Weinmann, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, ihr Amt als Aufsichtsratsmitglied und stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende gemäß § 10 Abs. 4 der Satzung mit Wirkung zum Ablauf des 27. September 2026 niedergelegt, um den Weg für ein unabhängiges Mitglied im Aufsichtsrat freizumachen.

Infolge des Ausscheidens von Herrn Koppitz und Frau Weinmann verbleibt im Aufsichtsrat noch ein Mitglied.

Der Aufsichtsratsvorsitzende sowie der Vorstand werden daher kurzfristig beantragen, im Rahmen des gerichtlichen Bestellungsverfahrens Herrn Klaus Weinmann sowie Herrn Uwe Kemm als Aufsichtsratsmitglieder bis zur nächsten Hauptversammlung bestellen zu lassen.

Klaus Weinmann ist Vorsitzender des Verwaltungsrats und geschäftsführender Direktor der PRIMEPULSE SE, München, der Hauptaktionärin der Gesellschaft und Garantieinvestorin der jüngsten Kapitalerhöhung. Er verfügt durch seine langjährige unternehmerische Tätigkeit über umfassende Expertise in den Bereichen IT-Strategie, Unternehmensführung sowie Wachstums- und Kapitalmarktfinanzierung.

Uwe Kemm verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in internationalen IT- und Softwareunternehmen, sowie über umfassende Corporate Governance-Erfahrung aus Aufsichtsratsfunktionen börsennotierter Unternehmen, die er als unabhängiges Mitglied des Aufsichtsrats bei CENIT AG einbringen wird.

Kontakt:

CENIT AG

Investor Relations

Tanja Marinovic

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

Tel.:+497117825-3320

E-Mail: aktie@cenit.de