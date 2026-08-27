Chevron (CVX): Bounce-Chance am EMA 20!

Trendfortsetzung oder Abverkauf?

Rückblick

Nach einem starken Aufwärtstrend von den Tiefstständen Ende Juni (ca. 165 USD) bis zum Verlaufshoch bei knapp 210 USD korrigierte die Aktie zuletzt kontrolliert. Der Kurs hat sich genau an den EMA 20 zurückgezogen.

Chevron-Aktie: Chart vom 26.08.2026, Kürzel: CVX, Kurs: 199.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstandsbereich bei knapp 202,50 USD fungiert als Trigger. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke signalisiert die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Das projizierte grüne Ziel weist in Richtung 215 USD. Ein möglicher Stop-Loss zur Risikoabsicherung lässt sich unterhalb der EMA 20-Unterstützung platzieren.

Mögliches bärisches Szenario

Ein dynamischer Schlusskurs unter der EMA 20-Linie hebelt das bullische Pullback-Setup aus. Damit wird die Unterstützung zur neuen Widerstandszone. Fällt der Kurs unter 197,50 USD, droht ein Abverkauf in Richtung der EMA 50-Linie.

Meinung

Als integrierter Öl- und Gasriese korreliert Chevron stark mit den globalen Rohölpreisen (Brent / WTI). Geopolitische Unsicherheiten und Angebotsentscheidungen der OPEC+ stützen oft das Marktumfeld für Energiewerte. Chevron glänzt kontinuierlich durch eine starke Generierung von freiem Cashflow, solide Dividendenrenditen und Aktienrückkaufprogramme, was die Aktie besonders bei institutionellen Anlegern beliebt macht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 392.73 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.57 Mrd. USD

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

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