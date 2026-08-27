Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 27.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Jetzt darf dieser Small-Cap US-Kunden an die Crypto.com-Börse führen
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 852552 | ISIN: US1667641005 | Ticker-Symbol: CHV
Tradegate
27.08.26 | 13:52
171,94 Euro
+0,06 % +0,10
Branche
Öl/Gas
Aktienmarkt
USA 500
S&P 100
USA Industrie 30
1-Jahres-Chart
CHEVRON CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CHEVRON CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
171,38171,6214:27
171,32171,6214:27
ratgeberGELD.at
27.08.2026 13:09 Uhr
200 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Chevron (CVX): Bounce-Chance am EMA 20!

Trendfortsetzung oder Abverkauf?

Rückblick

Nach einem starken Aufwärtstrend von den Tiefstständen Ende Juni (ca. 165 USD) bis zum Verlaufshoch bei knapp 210 USD korrigierte die Aktie zuletzt kontrolliert. Der Kurs hat sich genau an den EMA 20 zurückgezogen.

Chevron-Aktie: Chart vom 26.08.2026, Kürzel: CVX, Kurs: 199.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Der Widerstandsbereich bei knapp 202,50 USD fungiert als Trigger. Ein nachhaltiger Ausbruch über diese Marke signalisiert die Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends. Das projizierte grüne Ziel weist in Richtung 215 USD. Ein möglicher Stop-Loss zur Risikoabsicherung lässt sich unterhalb der EMA 20-Unterstützung platzieren.

Mögliches bärisches Szenario

Ein dynamischer Schlusskurs unter der EMA 20-Linie hebelt das bullische Pullback-Setup aus. Damit wird die Unterstützung zur neuen Widerstandszone. Fällt der Kurs unter 197,50 USD, droht ein Abverkauf in Richtung der EMA 50-Linie.

Meinung

Als integrierter Öl- und Gasriese korreliert Chevron stark mit den globalen Rohölpreisen (Brent / WTI). Geopolitische Unsicherheiten und Angebotsentscheidungen der OPEC+ stützen oft das Marktumfeld für Energiewerte. Chevron glänzt kontinuierlich durch eine starke Generierung von freiem Cashflow, solide Dividendenrenditen und Aktienrückkaufprogramme, was die Aktie besonders bei institutionellen Anlegern beliebt macht.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 392.73 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.57 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Chevron ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in CVX hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2026 ratgeberGELD.at
KI braucht Strom
Halbleiter, Speicherchips und Rechenzentren haben Anlegern im KI-Boom bereits enorme Gewinne beschert. Doch jetzt zeichnet sich mit der benötigten Energie der nächste große Flaschenhals ab. Neue KI-Rechenzentren benötigen nicht mehr einige Megawatt, sondern zum Teil mehrere Gigawatt Leistung – so viel wie mehrere moderne Kernkraftwerksblöcke.

Damit beginnt ein weltweites Wettrennen um verfügbare Stromkapazitäten. Hyperscaler sichern sich bereits über langfristige Verträge gewaltige Energiemengen, während Stromnetze und Erzeugungskapazitäten mit dem Ausbau kaum Schritt halten können. Zusätzlich verschärfen geopolitische Risiken rund um den Iran-Krieg und die Straße von Hormus die Situation.

Für Energieversorger und ihre Zulieferer könnte damit ein goldenes Zeitalter beginnen. Steigende Nachfrage, langfristige Abnahmeverträge und wachsende Strompreise schaffen ein Umfeld, in dem ausgewählte Unternehmen zum nächsten großen KI-Trade werden könnten.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die besonders stark vom explodierenden Energiehunger der KI profitieren könnten – und bei Anlegern bislang teilweise noch unter dem Radar laufen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und die nächsten Gewinner des KI-Booms entdecken!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.