Die Asta Energy-Aktie geriet in den letzten drei Monaten mächtig unter Druck an der Börse. Doch mit einem Kursplus von +9% meldet sich das österreichische Energietechnikunternehmen am Donnerstagvormittag mit einem starken Lebenszeichen zurück und setzt sich an die Spitze des SDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung und wie sollten Anleger nun reagieren? Hochdynamisches Wachstum Auslöser des Kurssprungs der Asta Energy-Aktie waren die heute vorgelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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