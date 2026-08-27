Bei Siemens Energy tut sich derzeit einiges. Nach starken Quartalszahlen soll nun ein milliardenschwerer Geschäftsbereich teilweise abgespalten werden. Die Aktie legt heute wieder deutlich zu. Siemens Energy will sich von einem großen Geschäft trennen Bei Siemens Energy ging es in den letzten Jahren eigentlich immer darum, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bekommen. Mittlerweile läuft das Geschäft deutlich besser und nun geht CEO Christian Bruch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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