Die SAP-Aktie hat ihre Erholung weiter vorangetrieben und seit dem lokalen Tief am 23. Juli inzwischen rund +48% zugelegt. Dabei gelang zuletzt sogar der Sprung auf ein neues lokales Hoch. Damit bestätigt sich die laufende Aufwärtsbewegung zunehmend und das Chartbild hat sich gegenüber den Tiefständen deutlich aufgehellt. Chartanalyse zur SAP-Aktie Die Reaktion an der wichtigen Unterstützungszone leitete eine dynamische Erholung ein. Anschließend ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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