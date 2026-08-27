JPMorgan bestätigt für die SpaceX-Aktie ein Kursziel von 240 US$. Gegenüber dem aktuellen Kurs von rund 140 US$ verspricht das mehr als +70% Potenzial. Doch nach der aktienfinanzierten Übernahme des KI-Programmierdienstes Cursor würde SpaceX bei 240 US$ mit ungefähr 3,25 Billionen US$ bewertet. Eine Sum-of-the-Parts-Rechnung zeigt: Raketen und Starlink allein können diesen Börsenwert nicht annähernd rechtfertigen. Starlink ist wertvoll - aber keine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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