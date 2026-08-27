Die Rheinmetall-Aktie dreht heute spürbar ins Plus. Mit einem Zuwachs von 3,27 Prozent klettert das Papier auf 1.176,00 €, nachdem der Schlusskurs am Vortag noch bei 1.138,80 € lag. Damit setzt der Düsseldorfer Rüstungskonzern nach einer schwächeren Phase ein erstes Zeichen der Erholung. Platz 2 im DAX, der selbst nur um 0,23 Prozent zulegt. Volumen fällt, Kurs steigt Interessant ist das Handelsvolumen. Heute wurden bislang 46.737 Aktien umgesetzt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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