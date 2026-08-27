Microsoft arbeitet derzeit an einer stärkeren Verzahnung von Smartphones mit Windows-11-PCs. Android-Nutzer:innen sollen künftig nicht nur Benachrichtigungen im Startmenü vorfinden, sondern etwa auch ihren PC per Handy abschalten und neustarten können. Schon länger arbeitet Microsoft daran, Windows-11-Computer und Smartphones enger zu verbinden. Insbesondere Android-Nutzer:innen profitieren von der App Smartphone-Link, die direkten Zugriff auf das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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