Osnabrück/Berlin (ots) -Nach einer massiven Sturzwelle im Grenzgebiet zwischen Nepal und Tibet spitzt sich die humanitäre Lage dramatisch zu. Die nepalesische Regierung hat die betroffene Region offiziell zum Krisengebiet erklärt. Nach vorläufigen Berichten kamen mindestens 190 Menschen ums Leben, mehr als 1.300 Personen gelten weiterhin als vermisst. Ganze Ortschaften wurden von Schlamm- und Geröllmassen zerstört, mindestens 10.000 Haushalte sind betroffen. Die genauen Auslöser der Flutwelle werden derzeit noch untersucht.Schwierige Bergungsarbeiten und akute VersorgungsengpässeLokale Partnerorganisationen von Terre des Hommes sind im Einsatz. Erste Bedarfsanalysen vor Ort zeigen, dass die Menschen vor allem sichere Unterkünfte, Nahrungsmittel und sauberes Trinkwasser benötigen. Ebenso dringlich ist die medizinische Grundversorgung, um Verletzte zu behandeln und die Gefahr von Krankheiten einzudämmen. Darüber hinaus müssen lebensnotwendige humanitäre Hilfsgüter wie Decken und Hygieneartikel verteilt werden.Erstes Hilfspaket bereitgestelltZur Sicherung der akuten Überlebenshilfe hat Terre des Hommes ein erstes Nothilfebudget in Höhe von 30.000 Euro bereitgestellt. Damit werden vor allem Notunterkünfte, Basismedizin und Nahrungsmittel für die betroffene Bevölkerung finanziert. Besonders dramatisch ist die Lage für Kinder, die von ihren Eltern getrennt wurden oder Angehörige verloren haben. Neben dem Verlust ihres Zuhauses und der Grundversorgung drohen ihnen in ungesicherten Notlagern erhebliche gesundheitliche und psychische Folgeschäden."Kinder tragen in Katastrophen wie dieser eine unvorstellbare Last", erklärt Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes. "Viele von ihnen stehen unter Schock, haben ihre Familien verloren und verbringen die Nächte im Freien. Unsere Partner arbeiten unter Hochdruck daran, auch entlegene Orte zu erreichen. Angesichts des Ausmaßes der Katastrophe werden die bisher mobilisierten Mittel jedoch nicht ausreichen, um die langfristige Versorgung und den Schutz der Kinder und besonders betroffenen Familien zu gewährleisten."Terre des Hommes bereitet in Koordination mit den lokalen Behörden und Partnernetzwerken weitere Hilfsmaßnahmen vor und bittet zur Aufstockung der Nothilfe um Spenden:Terre des Hommes | Sparkasse Osnabrück | IBAN DE34 2655 0105 0000 0111 22Pressekontakt:Verantwortlich:Terre des Hommes - starke Kinder - gerechte Welt--------------------------Rückfragen und Interviews:Esther Yungsung Lisa RüdenTel. 030-166385368 oder 0171-6729748E-Mail: e.rueden@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/6340922