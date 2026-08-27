Mitteilung der UBM Development AG: Zahlen bestätigen Trendwende im ersten Halbjahr - Deutlicher Ergebnisaufschwung vor und nach Steuern - Umsatzmomentum setzt sich fort - Eigenkapitalquote mit 36,6% über Zielkorridor - Wohnungsverkaufsrekord aus dem Vorjahr wiederholt - Erste Assetverkäufe zum und über Buchwert für Bezahlbares Wohnen Die UBM Development AG ("UBM") verzeichnet auch zum H1 sowohl vor als auch nach Steuern ein positives Ergebnis. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Ergebnisaufschwung von über € 13 Mio. Insbesondere durch die Fortsetzung der Wohnungsverkäufe auf dem Niveau des Rekordhalbjahres 2025 stieg der Umsatz um über 36% auf € 81,2 Mio. Mit 36,6% liegt die Eigenkapitalquote über dem Zielkorridor von 30-35%. Die Nettoverschuldung sinkt auf € 475 Mio. und somit auf den tiefsten Stand seit 31. März 2022. "Die Trendwende ist jedenfalls in den Zahlen angekommen. Das erste Halbjahr bestätigt unseren Weg", sagt UBM-CEO Thomas G. Winkler. Pilotprojekt für Bezahlbares Wohnen Mit ihrem Produkt Bezahlbares Wohnen geht UBM neue Wege. Im Gegensatz zum konventionellen Bau bilden in der Fabrik vorgefertigte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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